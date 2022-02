Die Faszination keimen lassen: 134 Teilnehmer bei Gina-Stoib-Gedächtnislauf

134 Teilnehmer starteten beim Langlauf-Event des SC Wall, hier die U10-Mädchen. © Thomas Plettenberg

Auch wenn verhältnismäßig wenig Teilnehmer beim Gina-Stoib-Gedächtnis-Langlauf des SC Wall teilnahmen, war es eine rundum gelungene Veranstaltung.

Wall – In diesem Winter hat für den SC Wall bei der Ausrichtung des Gina-Stoib-Gedächtnis-Langlaufes im Rahmen des Raiffeisencups- alles gepasst. Der einzige Wermutstropfen war ein zeitgleich stattfindender Deutscher Schülercup, wodurch „nur“ 134 Teilnehmer am Sportplatz in die Spur gingen. Zur perfekten Organisation gehörte auch eine mit Pokalen und Medaillen wohl bestückte Preistafel.

Als die siebenjährige Julia Oswald vom TSV Hartpenning mit der Nummer eins das Rennen eröffnete, herrschte ein geschäftiges Treiben. Für viele aus der U8 war es das erste Mal, dass sie sich dem Kampf mit der Uhr stellten. Und wer wollte da schon zu spät kommen? Selbst Luiza Kuhn, die Tochter des Spartenleiters Georg Kuhn, die frisch ihren sechsten Geburtstag gefeiert hatte, war nicht die Jüngste. Und wer am Sportplatz beobachtete, wie selbst Fünfjährige mit Doppelstockeinsatz Tempo aufnahmen, bekam einen Einblick, warum die Gesichter von Eltern, Betreuern und Helfern strahlten. Das Waller Organisationsteam hatte mit de Veranstaltung dazu beigetragen, das die Faszination des Langlaufsportes auch bei den Kleinsten keimt.

Es war Sepp Stoib mit seinem Spurgerät gewesen, der Tag für Tag im Vorfeld dafür gesorgt hatte, dass in diesem Winter keine Verlegung des Rennens an die Monialm in Rottach nötig war. Die klassischen Spuren waren bestens gerichtet. Auch auf der größeren Schleife für die U9 und U10, wo zwei Anstiege zu bewältigen waren und für die noch Älteren der U11 bis U13, die auf ihrem 5,5 Kilometer langen Runde vier Berge zu bewältigen hatten. Dass das Teilnehmerfeld ab der U15 ausgedünnt war, ist heuer rundum feststellbar.

Als die Kinder im Ziel waren, konnte oftmals das gleiche Verhaltensmuster festgestellt werden: erst der Marsch zum Imbissstand, dann zur Preistafel. Zu den vielen Pokalen und Medaillen. Andi Stoib, der Bruder der bei einem Verkehrsunfall verunglückten ehemaligen Nationalmannschaftsläuferin Gina Stoib, zu deren Gedenken des SC Wall das Rennen benannt hat, hatte die Preistafel aufgestockt, sodass auch die Teilnehmer aus dem hinteren Bereich der Ergebnisliste ein Andenken mit nach Hause nehmen konnten.

Kerstin und Markus Lapper, die federführend für den Ablauf verantwortlich waren, sorgen so bei der Siegerehrung für glänzende Kinderaugen. „Alle helfen gerne bei der Organisation oder auf der Strecke mit“, erklärte SC-Spartenleiter Georg Kuhn, „und die Kinder danken es uns ja auch.“ ko