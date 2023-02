Die Richtung stimmt: Lucas Bögl erkennt steigende Form

Nicht ganz in der Spur ist Lucas Bögls Form kurz vor der WM. © Peter Kornatz

Die Ergebnisse von Lucas Bögl stimmen noch nicht, der Langläufer aus Holzkirchen sieht bei seiner Form allerdings eine aufsteigende Tendenz.

Holzkirchen – Die Ergebniskrise von Lucas Bögl geht auch im letzten Rennen vor der Weltmeisterschaft im slowenischen Planica weiter. Auch im Langlauf-Weltcup im italienischen Toblach blieb der 32-Jährige hinter seinen Erwartungen zurück und landete über die zehn Kilometer in der freien Technik nur auf Rang 32. Doch der Langläufer aus Holzkirchen, der für den SC Gaißach startet, kann damit durchaus leben. „Die Tendenz ist aufsteigend“, findet Bögl.

In einem sehr schnellen Rennen, bei dem schon nach knapp über 20 Minuten der Sieger Pal Golberg (Norwegen) das Ziel erreichte, konnte Bögl nicht ganz mithalten. „Das Rennen war so eng. Ich konnte die ganz hohen Geschwindigkeiten nicht ganz mithalten“, analysiert der Holzkirchner, der eher der Distanzspezialist ist. Seine Stärken liegen in harten Rennen mit einigen Anstiegen. Dass er in der zweiten Runde weniger verloren hatte als noch in der ersten Runde, zeigt auch, dass er nicht eingeht.

„An den Spitzengeschwindigkeiten muss ich noch arbeiten, aber das Rennen war schon ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Bögl. Im Durchschnitt war der Norwegen-Express an der Spitze des Feldes mit knapp 30 Kilometern pro Stunde unterwegs. Wie dominant die Norweger bei den Männern laufen, zeigen zwei Zahlen. Die ersten sieben Athleten des Rennens kommen allesamt aus der Langlaufnation. Der langsamste der acht norwegischen Starter landete auf Rang zehn.

In den kommenden Tagen trainiert Bögl noch ein wenig in Ruhpolding, ehe es mit der deutschen Mannschaft noch einmal für den WM-Feinschliff nach Toblach geht. emi