Drei Holzkirchner Volleyballer gewinnen mit Grafing Deutsche U20-Meisterschaft

Teilen

Deutsche U20-Meister: Janik Sambale,Valentin Schneckenburger und Marvin Primus. © Privat

Für Janik Sambale, Valentin Schneckenburger und Marvin Primus ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Die Holzkirchner Volleyballer haben mit dem TSV Grafing die Deutsche U20-Meisterschaft gewonnen.

Holzkirchen – Für drei Holzkirchner Jungs ist am Wochenende ein Traum in Erfüllung gegangen: Die Volleyballer Marvin Primus, Janik Sambale und Valentin Schneckenburger sind mit dem TSV Grafing Deutscher U20-Meister geworden. Beim Finalturnier setzten sie sich vor heimischer Kulisse gegen die Konkurrenz aus der ganzen Republik durch. „Wir haben uns schon vor zwei, drei Monaten das Ziel gesetzt, zu Hause in Grafing Deutscher Meister zu werden“, erzählt Primus, der mit 18 Jahren sein letztes Jugendturnier gespielt hat. „Für viele von uns war es der Abschied und der große Traum, das Turnier zu gewinnen.“

Als amtierender Bayerischer Meister gingen die Grafinger mindestens als Mitfavoriten ins Turnier. Sie setzten sich in der Gruppenphase souverän und ohne Satzverlust gegen die VSG Lübeck, die L.E. Volleys aus Leipzig und den Oldenburger TB durch. „Wir wollten die Gruppe unbedingt gewinnen, damit wir in den leichteren Turnierbaum kommen“, erzählt Primus, und Sambale ergänzt: „Wir haben am Samstag so durchrotiert, dass jeder zum Spielen kam und wir alle gut eingespielt in den Sonntag gehen konnten.“

Spannendes Finale

Doch der vermeintlich leichtere Turnierbaum wartete schon im Halbfinale mit dem wohl größten Brocken auf. Denn nach dem Viertelfinalsieg über den Schweriner SC traf Grafing auf den SCC Berlin. Und dabei entwickelte sich ein dramatischer Schlagabtausch. Zwar gewann der TSV den ersten Satz relativ deutlich, musste sich im zweiten Satz aber mit 31:33 geschlagen geben. Erst im entscheidenden Tiebreak qualifizierten sich die Grafinger fürs Finale. „Zwischen dem Halbfinale und dem Finale waren wir dann im angrenzenden Klassenzimmer und konnten uns erholen und fokussieren“, sagt Sambale. Die drei Jungs aus der herausragenden Jugendarbeit des TuS Holzkirchen zeigen sich generell zufrieden mit den Bedingungen in Grafing. Primus schwärmt etwa vom Trainerteam.

Das Endspiel gegen Dresden fand auf einem etwas größeren Spielfeld und vor lautstarker Kulisse statt. Denn nicht nur der hiesige TSV hatte einen Fanblock zur Unterstützung, sondern auch der Finalgegner VC Dresden hatte stimmgewaltige Unterstützer im Gepäck. Sportlich setzten sich die Hausherren in einem – vor allem im zweiten Satz – spannenden Spiel mit 2:0 durch. Zwischenzeitlich lagen die Spieler des TSV im zweiten Satz deutlich mit bis zu sechs Punkten zurück. Umjubelt verwandelten sie dann den Championship-Ball zum 28:26.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Während Primus nach dem Meistertitel zum ASV Dachau in die 2. Bundesliga weiterzieht, bleibt der 17-jährige Sambale der Grafinger Jugendarbeit treu, und Schneckenburger läuft weiter für den VCO München auf. Er besucht wie Primus eine Sportschule. Die Holzkirchner gehören eben zu den besten Volleyballern Deutschlands, das freut auch TuS-Abteilungsleiter Roland Fischer: „Wir sind wahnsinnig stolz auf die Jungs, und es ist schön, dass sie die Arbeit unserer Trainer mit diesen Erfolgen zurückzahlen.“