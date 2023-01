Dressurreiten: Lotta Beckmanns aus Holzkirchen ist im U21-Bundeskader

Von: Volker Camehn

Erfolgreiches Team: Lotta Beckmanns aus Holzkirchen ist mit dem Wallach Dragy im Pony-Bundesnachwuchskader U21. © Volker Camehn

Lotta Beckmanns aus Holzkirchen reitet mit ihrem Pony „Dragy“ jetzt ganz oben mit: Die 15-Jährige ist aktuell Bayerns Vize-Landesmeisterin der Pony-Dressurreiter.

Holzkirchen – Auch für Bayern beginnt der Erfolg mitunter hoch im Norden. In diesem Fall in Hamburg. Hier fand die damals gerade mal zwölfjährige Lotta Beckmanns den fünfjährigen Ponywallach Grenzenhoehes Dragon Kiss. Zuvor war sie mit ihren Eltern kreuz und quer durch Deutschland gefahren, man hatte stundenlang Videos im Internet gesichtet, „um ein erschwingliches Pony“ zu kaufen, wie Mutter Mica Beckmanns, von Beruf Rechtsanwältin und selber erfolgreiche Reiterin, erzählt. Lottas Vater, Dr. Marcus Beckmanns, ist übrigens Pferdetierarzt. Wobei erschwinglich immer relativ ist: Für erfolgreiche Sportponys legt man gerne mal den Preis eines Kleinwagens hin.

Insgesamt hatte Lotta damals acht Ponys ausprobiert, aber bei Dragy (sprich: „Drägi“) wie sie ihn heute nennt, war es Liebe auf den ersten Ritt – vielleicht auch, weil er noch nicht viel konnte. Der Wallach stand ganz am Anfang seiner Ausbildung. „Er ist erst mal etwas unkontrolliert mit mir losgerannt, ein wilder Vogel“, sagt Lotta und lacht.

Beckmanns ist im Bundesnachwuchskader U21

Das ist jetzt knapp vier Jahre her, und seitdem ist eine Menge passiert. Aktueller sportlicher Höhepunkt des Paares: Für 2023 wurden Lotta und Dragy, die auf der Reitanlage Thann in Holzkirchen ihr Zuhause haben, jüngst in den Pony-Bundesnachwuchskader U21 berufen – das Ergebnis konstant guter Leistungen. Die 15-Jährige ist aktuell Bayerns Vize-Landesmeisterin der Pony-Dressurreiter, Ende 2022 absolvierte sie im holländischen Kronenberg ihren ersten internationalen Start.

Mit dem Pferd ihrer Mutter, der 17-jährigen Stute Fräulein Bö, hatte Lotta zuvor eine S-Dressur gewonnen, eine Prüfung der schweren Klasse. Hinzu kamen: Erfolge bei den Süddeutschen Meisterschaften und Sichtungslehrgänge für den Bundeskader im niedersächsischen Warendorf, Sitz der deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN). Kurz: Das Power-Potenzial des Paares ließ sich schwer verbergen – denn aus dem fünfjährigen Temperamentsbolzen Dragy ist mittlerweile ein echter Sympathieträger im Dressurviereck geworden. „Er gibt immer alles für mich“, schwärmt Lotta. Auch wenn er so seine kleine Macken hat: „Immer wenn die Startglocke klingelt, bockt er erst mal kurz“, erzählt sie. „Aber bei der Aufgabe im Viereck ist er dann immer voll konzentriert dabei.“ Lotta hat das Temperament von „Dragy“ in zielgerichtete Energie umzusetzen gelernt, so scheint es. „Wir sind nach und nach zusammengewachsen“, erzählt sie. Mit Ruhe und Routine entstand so eine Mischung aus Leichtigkeit und Elan, mit dem das Paar zusehends in der Dressur überzeugen konnte.

Dressur-Nachwuchsbundestrainerin unterstützt Beckmanns

Lotta wird daheim in Thann von ihrer Mutter trainiert, was zugegeben nicht immer ganz leicht war, wie Mica Beckmanns lächelnd erzählt. Denn: Welcher Teenager sich schon gerne etwas von seinen Eltern sagen? Das Mutter-Tochter-Verhältnis habe aber nicht gelitten, im Gegenteil. Mittlerweile arbeiten die zwei auch schon mal mit eigenen, privaten Codes und Bildern, für Außenstehende sind die allerdings kaum verständlich: So bedeutet etwa die Ansage „China-Frau“, dass Lotta ganz ruhig, fast passiv beim Reiten sitzen soll. Und ganz ohne Hilfe von außen geht es mittlerweile auch nicht mehr: Inzwischen sorgt Dressur-Nachwuchsbundestrainerin Caroline Roost regelmäßig für den sportlichen Feinschliff.

Bei allem Ehrgeiz und Erfolg wird gleichwohl darauf geachtet, dass der Spaß nicht auf der Strecke bleibt: Ausreiten ins Gelände, regelmäßiger Koppelgang für Dragy, nach Turnieren auch immer mal ein paar Tage Trainingspause – ohne Augenmaß keine Spitzenleistung, das wissen auch die Beckmanns, eine echte Reiterfamilie. Nur Lottas Bruder Lasse winkt ab, wenn es um Pferde geht: Der 13-Jährige spielt lieber Fußball und Golf. Aber stolz ist er schon auf seine große Schwester: Das Maskottchen an Dragys Stallhalfter, ein kleiner Drache, hat er ihr geschenkt.

Geschenkt wird Lotta durch ihren Reiterfolge auch manche Schulstunde: Da sie für Lehrgänge und Turniere häufig sehr weit fahren muss, darf sie am Donnerstag und Freitag schon mal im Unterricht fehlen. „Wir sind Schulleiter Axel Kisters sehr dankbar dafür, dass das möglich ist“, betont Mica Beckmanns. „Vorausgesetzt natürlich, Lotta ist weiter gut in der Schule.“