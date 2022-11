Dritter Saisonsieg: Starke Leistung des TuS wird belohnt

Mit ihrem Angriffsspiel überzeugten die Holzkirchner Volleyballer vor allem im zweiten Satz. © TUS

Mit dem dritten Saisonsieg scheint der TuS Holzkirchen in der Landesliga Süd-Ost angekommen zu sein.

Holzkirchen – Einen deutlichen Dreisatz-Sieg haben die Volleyballer des TuS Holzkirchen einfahren können. Damit weisen die Holzkirchner weiterhin eine positive Bilanz auf. Nach fünf Spielen steht die Mannschaft von Trainer Christian Croon mit drei Siegen und zwei Niederlagen da. „Damit sind wir wieder im oberen Mittelfeld der Tabelle angesiedelt“, zeigt sich Holzkirchens Sprecher und Angreifer Urs Schwarz zufrieden. Am Wochenende setzten sich die Holzkirchner mit 3:0 (24:26, 18:25, 23:25) gegen die SG Grafing III/Bruckmühl durch.

Beim Tabellenschlusslicht ließen die Gäste nichts anbrennen. „Wir haben eine starke Leistung gezeigt, obwohl wir ein bisschen Spielermangel hatten“, erzählt Schwarz. So fehlten Denzel Harrison und Christoph Sambale dem Kader. Mit an Bord war allerdings Leistungsträger Noah Primus, der mit einem Zweitspielrecht auch für die Grafinger Drittligamannschaft spielt.

Den ersten und letzten Satz gegen die Spielgemeinschaft gewannen die Holzkirchner nur knapp mit jeweils zwei Punkten Abstand. Im Mitteldurchgang machten es die jungen Wilden vom TuS mit 25:18 relativ deutlich. Dabei überzeugten die Holzkirchner mit einer starken Abwehr, einem soliden Block und effizientem Angriffsspiel, bei dem Schwarz überzeugte.

Durch den nächsten Dreier sind die Holzkirchner vorübergehend wieder Dritter in der Landesliga. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob die Croon-Jungs endgültig in der höheren Spielklasse angekommen sind. Am Samstag in zehn Tagen empfangen die Holzkirchner die Roten Raben aus Vilsbiburg und den TSV Vaterstetten. Letzteren schlug der TuS schon in der Vorbereitung. „Die sind auch schlagbar“, findet Schwarz. Damit stehen zwei wichtige Partien an, denn mit zwei Siegen können sich die Holzkirchner weiter von den Abstiegsrängen distanzieren. emi