Dritter Titel in Folge: Valleyer Golferinnen gewinnen Bayerische Meisterschaft

Tolle Mannschaftsleistung: Die Frauen des GC Valley kehren mit dem bayerischen Meistertitel von der Anlage des GC Hohenpähl zurück, die Herren spielten sich auf den zweiten Platz. © Privat

Die Valleyer Golferinnen sind in guter Frühform und haben die Bayerische Meisterschaft gewonnen - zum dritten Mal in Folge. Die Herren landen auf Platz zwei.

Valley – „Es war ein erster, aber doch sehr gelungener Test für uns.“ Valleys Head-Coach Danny Wilde freute sich mit Recht über die Ergebnisse seiner Teams beim ersten Höhepunkt der noch jungen Golf-Saison auf der Anlage des GC Hohenpähl. Das Damen-Team vom GC Valley holte sich bereits zum dritten Mal in Serie den Titel des bayerischen Mannschaftsmeisters und die Herren dürfen sich über den Vize-Meister freuen.

Zugegeben, Valleys Damen gingen als leichter Favorit ins Wochenende. Doch auch die Konkurrenz vom Münchner GC, 1. GC Fürth und vom GC Eichenried war nicht nur zum Mitspielen gekommen. Am ersten Tag standen sich die vier top-gesetzten Teams im Einzel-Zählwettspiel gegenüber. Für jede Mannschaft gingen sechs Damen an den Start, von denen die besten fünf Ergebnisse in die Wertung kamen. Für Valley schlug die erst 17-jährige Lara Ok mit 74 Schlägen am besten ab. Aber auch Barbora Bujáková (77), Sonya Knebel (75), Lilian Klug (79), Maria Anetseder (79) und Antonia Treitinger (87) wussten zu überzeugen. Am Ende des Tages hieß das mit einem Ergebnis von +11 Platz eins. Nur zwei Schläge dahinter landete der Münchner GC mit +13 und war damit Valleys Finalgegner am Sonntag.

Dort ging es im Matchplay-Modus Frau gegen Frau um den Titel. Valleys Damen erwiesen sich als etwas nervenstärker. Ok, Knebel und Klug gewannen ihre Duelle, während Bujáková unentschieden spielte. So hieß es trotz der knappen Niederlagen von Anetseder und Lisa Marie Gillen am Ende 3,5 zu 2,5 und damit der bayerischer Meister-ttel für den GC Valley.

Herren holen Vize-Meisterschaft

Spannend war auch die Ausgangslage bei den Herren. Nach Tag eins hatte der GC Augsburg allerdings mit +9,5 gegenüber +13 von Valley etwas deutlicher die Nase vorn. Die Plätze drei und vier belegten der GC am Reichswald (+16) und der Münchner GC (+20,5).

„Trotzdem haben wir uns aber im Matchplay durchaus noch Chancen ausgerechnet“, spekulierte Wilde vor dem Finale. Doch die favorisierten Schwaben ließen sich nicht überraschen. Zwar gewannen Eric Dörrenberg und Tarek Baraka ihre Duelle, doch das Unentschieden von Noah-Elia Auner sowie die Niederlagen von Florian Horder und Ben Kelling waren am Ende zu wenig. Augsburg holte sich verdient den Titel, Valleys Herren dürfen aber mit der Vize-Meisterschaft zufrieden sein.

Danny Wildes Fazit war darum auch rundum positiv. „Als Bundesliga-Vorbereitung hat das Ganze hier richtig Bock gemacht. Die Bedingungen mit den perfekt gepflegten Grüns und am Ende der Titel waren in jedem Fall für diese Jahreszeit schon unglaublich.“ So kann es weitergehen.

Jörg Wedekind