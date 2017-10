Duell um Punkte und Prestige

Fussball: Kreisliga 1

von Markus Eham schließen

Ein unangenehmes Spiel erwartet Kreisliga-Tabellenführer FC Real Kreuth am Samstag beim TuS Holzkirchen II. Trainer Bernhard Gruber sagt sogar: „Wir sind in Holzkirchen keinesfalls der Favorit.“

Holzkirchen – Eigentlich sollte die Favoritenrolle geklärt sein. Der FC Real Kreuth führt fast schon sensationell das Tableau der Fußball-Kreisliga 1 an, der TuS Holzkirchen II befindet sich – trotz der zwei Siege zuletzt – weiter im Tabellenkeller. Das Problem ist nur: Keiner der beiden Landkreis-Teams will vor dem Aufeinandertreffen am Samstag an der Haidstraße die Favoritenrolle einnehmen. „Wir sind in Holzkirchen keinesfalls der Favorit“, betont Kreuths Trainer Bernhard Gruber und fügt an: „Um zu bestehen, werden wir eine absolute Topleistung bringen müssen.“

Auf dem Papier sind die Vorteile für die Gäste aber nicht zu leugnen. Starke zehn Punkte holte der FC Real aus den vergangenen vier Spielen und führt mit 28 Zählern die Liga an. Allerdings zeigt auch die Formkurve der Holzkirchner deutlich nach oben: Drei der letzten vier Partien konnte die Bayernliga-Reserve für sich entscheiden. „Die jüngste Entwicklung gibt uns Selbstvertrauen“, sagt TuS-Coach Alexander Maier. Seine Mannschaft würde „ohne Druck“ in die Partie gegen den Ligaprimus gehen. „Aber natürlich hoffen wir, dass wir gegen Kreuth auch punkten.“

Wie der berühmte Matchplan aber aussehen wird, will Holzkirchens Coach nicht verraten. Nur so viel: „Wir müssen taktisch diszipliniert agieren und dürfen gegen diese Topmannschaft keine Fehler machen“, stellt er klar. Auf der Gegenseite dürfte es hingegen zumindest zwei geben, die genau wissen, wie man Holzkirchen schlagen kann. Schließlich wechselten vor dieser Spielzeit Franz Huber und Sebastian Kölbl von der Marktgemeinde nach Kreuth. „Ich habe natürlich mit ihnen gesprochen“, gibt Gruber zu. „Doch erwarten auch sie eine Wundertüte.“

Nicht zuletzt, weil nicht klar ist, mit welcher Aufstellung der TuS das Landkreis-Derby bestreiten wird. Zwar sind kaum Veränderungen zu erwarten, dennoch spielt kurz zuvor das Bayernliga-Team, sodass es die eine oder andere Verstärkung geben könnte. Sicher ist nur, dass Mittelfeldmotor Marco Stadlbauer aus beruflichen Gründen fehlt. Die Kreuther müssen auf Georg Hagn (private Gründe) sowie auf den verletzten Sebastian Kölbl verzichten. „Wir erwarten eine unangenehme Partie“, meint Gruber.

Wenn dann am Samstagnachmittag endlich der Ball rollt, geht es um Prestige sowie um wichtige Punkte. Ganz egal, wer von beiden Teams im Vorfeld die Favoritenrolle innehatte.