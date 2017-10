Eher Abstieg als Aufstieg

Fußball: Kreisliga 1

Zu Beginn der Spielzeit zählte sich der TSV Otterfing zum Kreis der Aufstiegsaspiranten. Nach der jüngsten Niederlage gegen den TSV Murnau rücken dieses Ambitionen nun in weite Ferne.

Otterfing – In einer zweikampfbetonten und laufintensiven Begegnung musste der TSV Otterfing nicht nur mit einer ellenlangen Verletzungsliste zurechtkommen. Auch der Schiedsrichter traf aus Sicht der Nordring-Elf richtungsweisende Entscheidungen zugunsten des Gegners. So kam der TSV Murnau zu einem 1:0-Erfolg und drängte damit die Truppe von Trainer Georg Köglsperger unter den Abstiegsstrich. Dass sich dies im Landkreis-Derby beim FC Real Kreuth am morgigen Dienstag ändern lässt, erscheint unwahrscheinlich. Die Enterbacher haben einen Höhenflug und der TSV Otterfing hinkt personell auf Krücken.

„Es hat etwas gedauert, bis wir ins Spiel gefunden haben“, erklärt Köglsperger mit Blick auf die ersten 20 Minuten, in denen der TSV Murnau zwei dicke Chancen nicht verwerten konnte. Bereits nach 80 Sekunden hielt Andreas Knoll nur um Zentimeter am langen Pfosten vorbei und auch bei einem Freistoß von Manuel Pratz (14.), der dicht über das Lattenkreuz strich, wäre der Otterfinger Schlussmann ohne Abwehrchance gewesen.

Zur Mitte der ersten Halbzeit wendete sich das Blatt. Nach Vorarbeit von Stefan Ott traf Alexander Pilik freistehend den Ball nicht voll und beim nächsten Otterfinger Angriff hatte Jonas Eder, der sprintstark einen Steilpass erlief, nur noch den Torwart vor sich – der Unparteiische aber pfiff Abseits. „Eine krasse Fehlentscheidung“, ereiferte sich der Fußball-Chef Dominik Urban. Da Ott (34.) und Simon Eder (35.) noch an starken Paraden des Murnauer Torwartes scheiterten und der aufgerückte Verteidiger Maximilian Riblinger einen Heber knapp über den Querbalken setzte (37.), entsprach das Unentschieden zur Halbzeit durchaus dem Spielverlauf.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Otterfinger wacher aus der Kabine. Simon Eder hatte gleich zweimal die Führung auf dem Fuß, aber der Gäste-Schlussmann parierte glänzend. Der erste Angriff der Murnauer im zweiten Abschnitt brachte das Tor des Tages. Dass Denis Grgic vor dem 1:0 (55.) einen Verteidiger foulte, blieb ungeahndet.

Die Burschen von Köglsperger steckten nicht auf, aber der Ausgleich wollte nicht fallen. Florian Bacher, der zweimal im Sechzehner zum Abschluss kam, schoss zu unplatziert (65./67.) und auch Georg Bichler, der eine Ecke direkt abnahm (70.) und hier knapp am Pfosten vorbei hielt, hatte kein Schussglück. „Es gibt keinen Grund für einen Vorwurf. Einsatz und Laufbereitschaft haben gestimmt“, erklärte Köglsperger. Was das Derby in Kreuth betrifft, sieht er sein Team in einer guten Ausgangslage. „Wir können hier nur gewinnen.“

Hans-Peter Koller

TSV Otterfing – TSV Murnau 0:1 (0:0)

TSV Otterfing: Kölbl – M. Riblinger, Herzog, Pilik, Pallauf – Crecelius, S. Eder, J. Eder (80. Blaschko), Bichler, Ott – Bacher.

Tor: 0:1 (55.) Grgic .

Zuschauer: 60.

Schiedsrichter: Hubert Tobies (FC Gottfrieding).

Gelbe Karten: S. Eder, J. Eder, Pilik, Bichler, Meditz, Cunha, Knoll.