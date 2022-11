Ein Schritt zu den Wurzeln: Maloja Pushbikers verkünden ersten Neuzugang

Von: Sebastian Schuch

Bahnspezialist: Mit Roy Eefting wollen die Maloja Pushbikers ein Stück zurück zu den Wurzeln. © Alex Broadway/SWpix.com

Die Maloja Pushbikers präsentieren mit Roy Eefting den ersten Neuzugang. Zugleich ein Schritt zu den Wurzeln.

Holzkirchen – Nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison, das gilt auch für die Maloja Pushbikers. Das Rennradteam mit Sitz in Holzkirchen hat nun den ersten Neuzugang für das kommende Jahr präsentiert: Roy Eefting (33).

Mit der Verpflichtung des Niederländers will das Team, das auch 2023 als UCI Continental Team an Straßenrennen der Europe Tour teilnimmt, näher an den Bahnradsport heranrücken. Eefting ist mehrfacher nationaler Meister im Omnium und Scratch, Dritter im Scratch bei der EM in München und dreifacher Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften. So gewann er im Oktober WM-Bronze im Scratch. Mit Eefting, Liam Bertazzo, amtierender Europameister in der Mannschaftsverfolgung, aber auch Filippo Fortin stehen nun drei starke Bahnradfahrer im Aufgebot der Pushbikers, über die schon in den Wintermonaten wieder Verbindungen zu großen Bahnevents in Europa sowie in Australien und Tasmanien hergestellt werden soll.

Auf der Bahn sind Scratch-Rennen, sprich Distanzrennen, für Eefting die wichtigsten. „Es entspricht am meisten meinen Stärken“, erklärt der 33-Jährige auf der Pushbikers-Homepage. Auch Madison, die Zweierverfolgung, gefalle im sehr gut, „aber ich beherrsche es bisher noch nicht richtig“. Daran wolle er arbeiten.

Eefting startet in UCI Track Champions League

Allerdings ist Eefting auch auf der Straße kein unbeschriebenes Blatt. So gelangen ihm etwa zwei Etappensiege bei der Tour of Quinghai Lake sowie ein zweiter Platz in der Gesamtwertung bei der Tour of China, auf den er sehr stolz ist. „Auch auf der Straße möchte ich gerne gewinnen – für mich selbst und fürs Team“, sagt Eefting. Zudem schätzt er am Straßenradsport die Möglichkeit, die Welt zu sehen. Etwas, das Teamchef Christian Grasmann heute mit am meisten vermisst, wie er im Wadlbeißer, dem Lokalsport-Podcast der Heimatzeitung, unlängst gestand.

Vor seinem Wechsel zu den Pushbikers startet Eefting noch bei der UCI Track Champions League, die an diesem Samstag auf Mallorca beginnt. Anschließend folgen Rennen in Berlin, Paris und London. Damit stellt die Champions League in gewisser Weise die Fortsetzung der Revolution Cycling Series dar, die die Pushbikers in der Vergangenheit gewinnen konnten. „Bei der Track League starten die besten Bahnfahrer – und es ist immer gut, in einem solchen großen Event anzutreten und zu kämpfen“, freut sich Eefting auf die fünf Rennen. ses