Ein Spiel zum Abhaken: Holzis kassieren erste Niederlage

Basketball Bezirksoberliga

Die Basketballer des TuS Holzkirchen hat es nach einer Siegesserie nun doch erwischt. Bei der DJK Traunstein haben sie die erste Niederlage der Saison kassiert.

Holzkirchen – Jetzt hat es die Holzis doch erwischt – die Siegesserie ist gerissen. Der TuS Holzkirchen muss einem Personalschwund Tribut zollen und unterliegt bei der DJK Traunstein mit 63:73. Gleich sieben fehlende Spieler in der Stammformation konnten die Holzis nicht kompensieren. „Wir trafen heute auf einen Gegner, der uns kräftemäßig klar überlegen war, dadurch einfach besser Basketball gearbeitet hat und auch bis in die letzte Haarspitze motiviert war“, sagt Kapitän Michael Brunner.

Brunner ist selbstkritisch genug, sich und dem Rest des Teams dagegen „eine unmotivierte, uninspirierte Leistung“ zu attestieren. Von der ersten Minute an überfuhr Traunstein den TuS und führte nach dem ersten Viertel bereits mit 27:12. „Wir hatten eigentlich zu keiner Zeit Zugriff auf die Partie“, meint Trainer Sebastian Trott.

In der Verteidigung wurde der TuS nach allen Regeln der Kunst ausgespielt, und in der Offensive wollte überhaupt nichts klappen. Ohne Aufbauspieler Marc Gricar – der war kurzfristig mit dickem Knie zuhause geblieben – lief im Angriff nichts zusammen. „Gegen so eine biedere, aber sehr bewegliche Zonenverteidigung musst du von außen einfach auch mal treffen“, haderte Trott mit der Trefferquote seiner Spieler. „Einen Dreier bei gefühlt 30 Versuchen in der ersten Halbzeit und derer zwei in der zweiten Halbzeit, damit kannst du kein Spiel gewinnen.“

Zur Halbzeit führte Traunstein dann mit 47:32 und kontrollierte sicher das Geschehen. Dennoch hatten die Holzis den Willen, trotz Personalmisere ein gutes Spiel abzuliefern. Doch an diesem Tag wollte nichts reinfallen. „Von außen ging halt gar nichts, und selbst einfachste Korbleger verschenkten wir diesmal am laufenden Band“, sagt Topscorer Brunner, der an den Traunsteiner Körben verzweifelte.

Der TuS konnte in der zweiten Spielhälfte die Gastgeber zwar deutlich besser verteidigen, am Abstand änderte sich allerdings auch nach dem dritten Viertel (59:43) nichts. Erst im letzten Spielabschnitt ließ die Traunsteiner Defensive etwas mehr zu. „Allerdings war da der Zug längst abgefahren“, resümierte Coach Trott den mageren Auftritt seiner Jungs.

Zudem fiel an diesem Tag eine Statistik besonders ernüchternd aus, in der die Holzis bisher so glänzten: die Freiwürfe. Immerhin bescherten die beiden Referees dem TuS 53 freie Würfe von der Linie. Am Ende fielen davon lediglich 23 durchs Netz. „Das kann dann einfach nicht gutgehen“, meint Trott. Noch schaut aber die Gesamtbilanz für den TuS gut aus. Das sollte auch so bleiben, wenn sich bis zum nächsten Spiel die Kranken- und Urlaubsliste wieder lichtet. wed

TuS Holzkirchen: Mohamed 16, Keil 15, Brunner 12, Schneider 11, Frystacki 6, Weinzierl 3, Gößl, Ibrahimovic und Mann.