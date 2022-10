„Ein super Start“ für Holzkirchens Landesliga-Volleyballer

Starker Angriff: Die Volleyballer des TuS Holzkirchen überzeugten beim Landesliga-Auftakt. Hier schmettert Florian Krenkel einen Angriffsschlag. © Christian Scholle

Der TuS Holzkirchen gewinnt die ersten beiden Landesligaduelle gegen die VC/DJK Passau und den MTV München III jeweils mit 3:1.

Holzkirchen – So ganz wussten die Verantwortlichen beim TuS Holzkirchen nicht, worauf sie sich mit der Zustimmung zum Aufstieg in die Landesliga eingelassen hatten. Dass der Mannschaft das Leistungsniveau zuzutrauen ist, davon waren sie allerdings überzeugt. Nach dem ersten Spieltag mit zwei Heimspielen gegen die VC/DJK Passau (25:18, 15:18, 32:24, 15:13) und den MTV München III (25:15, 25:20, 23:25, 25:14) sind sie schlauer. In beiden Partien setzten sich die Hausherren mit 3:1 nach Sätzen durch.

„Wir wussten nicht, wie das Niveau in der Landesliga wird“, erklärt Sprecher Urs Schwarz. Gegen die Passauer, ebenfalls als Aufsteiger neu in der Liga, begann die Mannschaft von Trainer Christian Croon stark und gewann die ersten beiden Sätze relativ souverän mit 25:18. Erst im dritten Satz kamen die Gäste besser ins Spiel, nutzten die Fehler der Holzkirchner und zogen den Satz so in die Länge. „Das Spiel hätten wir eigentlich 3:0 gewinnen müssen“, hadert Schwarz mit der mangelnden Konstanz. Den „Endlossatz“, wie Schwarz ihn nennt, verlor Holzkirchen knapp mit 32:34. Doch nach dem Wachrüttler fand der TuS wieder zu seiner Spielkontrolle zurück. „Wir haben ziemlich variabel gespielt“, resümiert Schwarz. Kapitän Michael Dillig stach mit seinen vielen Blockpunkten dennoch etwas hervor.

Verstärkung bekam der TuS von einem ehemaligen Jugendspieler des Vereins. Benedikt Strößenreuther – für sein Studium nach Wien gezogen – war als Gastspieler für die Holzkirchner im Einsatz und verstärkte die Mannschaft. In Österreich spielte er in der zweiten Liga.

Im zweiten Spiel des Tages bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild. Auch gegen den MTV München III starteten die Gastgeber erfolgreich, setzten sich in den ersten beiden Sätzen klar durch. „Im dritten Satz hatten wir wieder einige unkonzentrierte Phasen“, erzählt Schwarz. Und so ging auch dieser knapp verloren, ehe Holzkirchen im vierten Satz wieder aufdrehte und mit elf Punkten Vorsprung gewann. „Das war ein super Start in die Landesliga“, freut sich der TuS-Sprecher.

Nach einer Woche Pause geht es für die Holzkirchner Volleyballer auswärts das erste Mal ran: beim TSV Schönberg. emi