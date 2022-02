Ein Weltmeister für die Pushbikers: Liam Bertazzo verstärkt Holzkirchner Team

Von: Sebastian Schuch

Mit der italienischen Mannschaft gewann Liam Bertazzo bei der Weltmeisterschaft 2021 im französischen Roubaix den Titel. © Luca Bettini

Die Maloja Pushbikers verkünden einen weiteren Neuzugang - und der hat es in sich: Mit Liam Bertazzo verstärkt ein aktueller Weltmeister das Holzkirchner Team.

Holzkirchen – Als Straßenteam haben sich die Maloja Pushbikers hohe Ziele gesetzt und mittlerweile international einen Namen gemacht. Jetzt kehren die Radsportler mit Sitz in Holzkirchen zurück zu ihren Wurzeln: auf die Bahn. Dorthin, wo Teamchef Christian Grasmann zu seiner aktiven Zeit seine Erfolge gefeiert hat. Und ihm ist ein echter Coup gelungen: Mit Liam Bertazzo fährt einer der aktuellen Weltmeister in der Mannschaftsverfolgung in der kommenden Saison für die Pushbikers.

Der 30-Jährige wurde im italienischen Este geboren und fährt seit seinem zwölften Lebensjahr Radrennen. 2015 wurde er Profi. Allerdings nicht nur auf der Bahn, sondern auch auf der Straße. Wenngleich die Bahn „mir in meiner Karriere besonders viel Freude bereitet hat“, wie er auf der Pushbikers-Homepage beschreibt. Dazu zählen neben dem aktuellen Weltmeistertitel über die 4000 Meter-Mannschaftsverfolgung im französischen Roubaix etwa zwei Siege bei Weltcuprennen in dieser Disziplin oder der Europameistertitel aus dem Jahr 2018. Für die italienische Nationalmannschaft fährt Bertazzo seit 2009, bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio 2021 war er als Reservefahrer dabei.

Vor allem für Grasmann ist die Verpflichtung eines Bahnfahrers eine Rückkehr in seine Vergangenheit, die auch im Pushbikers-Umfeld gut ankommen dürfte. „Als Team-Manager macht es mich stolz, einen Weltmeister im Pushbikers-Trikot zu haben – ein Titel, der für mich selbst nie zur Debatte stand“, wie er zugibt. Er sei froh, dass er durch Bertazzo wieder näher an die Welt des Bahnradsports herankomme.

Grasmann: Bertazzo ist Link zur Europameisterschaft

Wobei diese heuer gar nicht so weit weg von Holzkirchen ist. Schließlich finden im Sommer im Rahmen der European Championships auch diverse Rennen in München statt. 22 von 30 Medaillenentscheidungen im Radsport, um genau zu sein. „Liam ist natürlich unser Link zu den Europameisterschaften“, meint Grasmann.

Liam Bertazzo © Elena Sinigaglia

Allerdings nur der sportliche, es gibt einige weitere Verbindungen von Holzkirchen in die Landeshauptstadt. „Einige unserer Athleten und Trainer aus den Radsportvereinen werden als freiwillige Helfer arbeiten, wir wollen einen Stand vor der Halle aufbauen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen, und ich freue mich schon sehr auf einen wirklich intensiven Bahnradsport und die Möglichkeit, viele Weggefährten zu treffen“, erklärt Grasmann – und hofft auch auf Erfolge mit „einer Medaille und einer bayerisch-italienischen Party“.

Bertazzo hat Olympia 2024 im Blick

Diese dürfte auch Bertazzo gut gefallen und zu seinen ambitionierten Zielen für das Jahr 2022 passen. Neben der Teilnahme an den European Championships in München will er bei den Weltmeisterschaften im Vélodrom Saint Quentin-en-Yvelines in Frankreich mit der italienischen Mannschaft seinen Titel verteidigen. „Denn sie sind wichtig für die Olympiaqualifikation für Paris 2024“, erklärt der 30-Jährige zu den Weltmeisterschaften und gibt so Ausblick auf ein etwas weiter entferntes Ziel. Daneben will er mit den Pushbikers auch auf der Straße „gute Ergebnisse erzielen und versuchen, dem Team so gut wie möglich zu helfen“.

Der Kontakt zu Bertazzo kam hauptsächlich über Fahrer Filippo Fortin zustande, erklärt Grasmann. Dazu kam die Verbindung mit Italiens Sportlichem Leiter Bahnradsport, Marco Villa, mit dem Grasmann Mitte der 2000er Jahre gemeinsam auf der Bahn gefahren ist. Diese Verbindungen hätten bei Grasmann und Rupert Hödlmoser, dem Sportlichen Leiter der Pushbikers, für ein gutes Bauchgefühl gesorgt. „Filippo hat mir bereits 2021 von den Pushbikers erzählt und mich neugierig gemacht“, ergänzt Bertazzo. Jetzt haben sie die Möglichkeit, gemeinsam Erfolge für die Holzkirchner einzufahren.

Vielleicht ist Bertazzos Verpflichtung auch der Startschuss, sich neben Straßen- und Mountainbike-Team auch auf der Bahn zu etablieren. Allerdings sind die Rennmöglichkeiten in Deutschland hierfür rar gesät.