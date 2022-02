Eindrucksvoll rehabilitiert: Holzis gewinnen Spitzenspiel

Gala vom Routinier: Holzi-Spielmacher Jonas Kitterle (r.) war von Höhenkirchens Defensive nicht zu stoppen. © Jörg Wedekind

Die Basketballer des TuS Holzkirchen sind in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Gegen die SpVgg Höhenkirchen war das Ergebnis aber höher als es der Spielverlauf hergibt.

Holzkirchen – Ein sensationeller Start und ein furioses Finale sorgen dafür, dass Holzkirchens Basketballer das Topspiel gegen die SpVgg Höhenkirchen mit 60:49 für sich entschieden haben.

So was gab es schon lange nicht mehr: In der Batusa-Halle fanden sich mehr Zuschauer als Spieler ein. Das lag aber auch daran, dass Holzkirchens Spielertrainer Felix Feist lediglich sechs Mitspieler zur Verfügung standen. Doch das hinderte das Team nicht daran, von der ersten Minuten an bissig und aggressiv zu agieren. Höhenkirchen fand in den ersten sieben Spielminuten überhaupt nicht statt –7:0 hieß es da für den TuS. Bis Ende des ersten Viertels hatten sich die Gäste zwar auf 7:11 heran gekämpft, aber defensiv ließen die Holzis weiterhin nur wenig zu. So blieb die Partie bis zur Halbzeit mehr ein Abnutzungskampf denn ein attraktives Basketballspiel. Kerim Ibrahimovic war es vorbehalten, mit dem Pausenpfiff aus über zehn Metern die 20:15-Führung für den TuS zu fixieren.

Ergebnis klarer als der Spielverlauf

Im dritten Viertel kamen die mit zwölf Mann angerückten Gäste doch etwas besser in Schwung und glichen zum 20:20 aus. Jetzt waren es die beiden Spielmacher Ludwig Gößl und Jonas Kitterle, die mit Fastbreaks ihr Team wieder mit 28:22 in Front brachten. Besonders Routinier Kitterle war nicht zu bremsen. Immer wieder zog er direkt unter den Korb und erzwang so Freiwürfe. Diesmal auch an der Linie recht sicher, blieb der TuS vor dem letzten Viertel mit 42:38 vorn.

Jetzt blieb nur die Frage offen, wie lange die Luft bei den Holzis mit nur zwei Wechselspielern halten würde? Die Antwort war beeindruckend: Höhenkirchen blieb zwar bis zum 43:47 auf Tuchfühlung, doch als es im Schlussspurt darauf ankam, waren die Holzis mit unglaublicher Präzision zur Stelle. Egal ob Gößl, Feist oder Ibrahimovic – von der Drei-Punkte-Linie gab es keinen Fehlwurf mehr. Das Ergebnis fiel mit 60:49 klarer aus, als es das Spiel erahnen ließ. „Ich hab den Jungs immer gesagt, wenn wir gut verteidigen, werden wir vorn auch die nötigen Punkte machen“, freute sich Feist über die tollen letzten Minuten.

Der TuS konnte sich damit eindrucksvoll für die schmerzliche Niederlage gegen Hellenen München rehabilitieren (wir berichteten). Punktgleich mit Unterhaching steht man jetzt wieder auf Platz zwei der Tabelle. Jörg Wedekind

TuS Holzkirchen – SpVgg Höhenkirchen 60:49 (20:15)

TuS: Ibrahimovic 16, Feist 15, Gößl 8, Kitterle 8, Siede 7, Wolf 6, Köck.