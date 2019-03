Schwarz: „Es ist nicht optimal gelaufen“

Holzkirchner über seine Saison mit den Tölzer Löwen

Verteidiger Andreas Schwarz war lange verletzt. Pünktlich zu den Playdowns steht der Holzkirchner bei den Tölzer Löwen nun wieder auf dem Eis. Im Interview spricht er über die Saison und die Verletzung seines Bruders.

Holzkirchen/Bad Tölz – Neben Kyle Beach und Philipp Schlager zählt Andreas „Blacky“ Schwarz mit zwei langwierigen Verletzungen in unmittelbarer Folge heuer zweifellos zu den Pechvögeln der Tölzer Löwen. Der 23-jährigen Verteidiger aus Holzkirchen zog sich Mitte Dezember eine Verletzung am Bauchmuskel zu. Im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr wurde Schwarz von einem Gegenspieler in die Bande gecheckt und riss sich das Innenband im Knie. Pünktlich zu den Playdowns in der DEL 2 stand der Holzkirchner nun am Wochenende wieder auf dem Eis. Nach zwei Partien liegen die Tölzer in der Best-of-seven-Serie gegen den EHC Freiburg mit 0:2 zurück. Im Interview spricht Schwarz über seine Leidenszeit, die Verletzung seines Bruders und seine Erfahrungen als Co-Kommentator.

Herr Schwarz, mit einem Wort: Wie würden Sie die Spielzeit beschreiben?

Verbesserungswürdig.

Sie oder die Mannschaft betreffend? Oder beides?

Es ist von meiner Seite her nicht optimal gelaufen. Zwei Verletzungen hintereinander sind wirklich bitter, aber das gehört zu diesem Sport dazu. Für die Mannschaft war es natürlich auch blöd. Insgesamt sind einige Dinge nicht so gelaufen, sodass wir jetzt wieder da unten stehen.

Die zweite Verletzung passierte am Ende eines längst entschiedenen Spiels. Eine zu Unrecht nicht geahndete Frustattacke wurde unterstellt.

Ich habe mir die Situation angesehen. Es war keine Absicht des Spielers. Er wollte sicher einen harten Check fahren, und es war dann wohl auch ein Foul. Aber so etwas passiert im Eishockey.

Verletzungen sind der Inbegriff dieser Saison bei den Löwen. Wie stark beeinträchtigten die Ausfälle die Ziele der Mannschaft?

Wir wollten nicht da unten drinhängen. Ich wusste aber, dass es schwer wird, als ich mir vor der Saison die Kader der anderen Klubs angesehen habe. Die Pre-Playoffs waren intern in jedem Fall ein Ziel. Anfangs mischten noch Dresden und Kassel mit. Jetzt aber stehen neben uns die Teams unten drin, die ich da auch erwartet habe. Uns fehlte ein positiver Lauf, um unten rauszukommen: einfach mal vier Spiele am Stück zu gewinnen. Letztlich hat die Konstanz gefehlt.

Wie verlief der Heilungsprozess?

Zuletzt hatte ich nur Reha-Training. Seit zwei Wochen bin ich wieder auf dem Eis. Das Mannschaftstraining habe ich nach Absprache mit dem Trainer anhand der jeweiligen Intensität angepasst.

Nach der Diagnose wurde eine Rückkehr zu den Playdowns anvisiert. Das hat geklappt.

Es waren jetzt praktisch zwölf Wochen, die ich ausgefallen bin. Da nimmst du massiv an Fitness und Kondition ab. Bislang ist alles wie geplant gelaufen.

Sie sind ein ruhiger, geerdeter Typ. Gilt das auch für die lange Zwangspause als Zuschauer?

Nein. Ich bin schon der Typ, der am liebsten von der Lounge aufs Eis hüpfen und der Mannschaft helfen würde. Gerade zuletzt gegen Deggendorf und Freiburg, die beide unser Playdown-Gegner hätten werden können, hätte ich gerne ein Zeichen gesetzt.

Bei zwei Partien waren Sie Co-Kommentator bei Sprade-TV. Gefällt Ihnen die abstraktere Betrachtung eines Spiels?

Sportberichterstattung finde ich prinzipiell interessant. Ich hatte das zuvor in Bietigheim schon mal gemacht, als ich verletzt war. Man muss halt neutral bleiben, das ist schwer genug.

Ihr Bruder wurde in einem Bezirksliga-Spiel mit dem ESC Holzkirchen schwer verletzt und wird wohl nicht mehr Eishockey spielen können. Beeinträchtigt so was die persönliche Spielweise?

Definitiv Nein. Darf es auch nicht.

