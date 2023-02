Schwarz verlängert in Landshut

Andreas Schwarz © Christian Fölsner

Andreas Schwarz spielt weiter für den EV Landshut. Der Holzkirchner hat seinen Vertrag bis 2025 verlängert.

Holzkirchen – Andreas Schwarz bleibt eine Stütze der Defensive des EV Landshut. Das verkündete der Landshuter DEL2-Klub gestern. Der Holzkirchner Zwei-Wege-Verteidiger hat seinen Vertrag bei den Niederbayern bis 2025 für die Niederbayern verlängert, zu denen er 2021 von seinem Heimatverein Bad Tölz wechselte. Seitdem hat er für Landshut in 80 Zweitliga-Partien drei Tore und 20 Assists erzielt.

Doch das ist es nicht allein, was Cheftrainer Heiko Vogler an dem 27-Jährigen schätzt. „Blacky ist in jeder Beziehung, gerade menschlich und für unsere Kabine, eine Riesen-Bereicherung. Er ist immer positiv gestimmt, eine Führungspersönlichkeit und ein absoluter Teamspieler, der sich für keine Arbeit zu schade ist und seine eigenen Ansprüche hinten anstellt“, lobt Vogler: „So einen Spieler findet man nicht alle Tage.“ sie