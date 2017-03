Zu wenig Einsätze für „bayerische Fraktion“ um Mechel und Schwarz

Eishockey: DEL2

Verteidiger Andreas Schwarz und Torhüter Andreas Mechel blicken auf eine frustrierende Hauptrunde mit den Bietigheim Steelers zurück. Zumindest Schwarz darf wohl auf Einsätze in den Playoffs hoffen. Der Hauptrunden-Meister startet morgen gegen die Bayreuth Tigers ins Viertelfinale.

Bietigheim – Zwei Spieler, ein Verein, das gleiche Problem: zu wenig Einsatzzeiten. Zwar hat das unterschiedliche Gründe, dennoch sind die Eishockey-Profis Andreas Schwarz (21) aus Holzkirchen und Andreas Mechel (25) aus Unterdarching unzufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Spielzeit beim Hauptrunden-Meister Bietigheim Steelers in der DEL2. Beide sind sich einig: eine Saison zum Vergessen. Diese geht nun am Dienstag in die heiße Phase, wenn Bietigheim gegen die Bayreuth Tigers in die Playoffs startet.

Angefangen hat die Saison für Schwarz durchaus positiv. „Die Vorbereitung war gut, wir haben die ersten sieben Spiele alle gewonnen“, sagt der 21-Jährige. „Wir haben mit sechs Verteidigern gespielt, ich hab’ also viel Eiszeit bekommen.“ Doch ehe sich Schwarz versah, war für ihn ein Großteil der Saison gelaufen. Riss des Syndesmosebandes, mindestens acht Wochen Pause. „Ich bin im Training umgeknickt“, sagt der Holzkirchner. „Mein Fuß war zwar angeschwollen, ich konnte aber ganz normal ohne Krücken laufen.“ Sogar eine Einheit im Kraftraum hat er noch absolviert. Zwei Operationen und insgesamt zehn Wochen später stieg Schwarz wieder ins Training ein – 28 Spiele kostete ihn die Verletzung.

Bis Mitte Januar dauerte es, ehe er wieder für die Steelers auflief – in der dritten Reihe entweder an der Seite des Ex-Tölzers Adam Borzecki oder neben Robert Brown. „Wir hatten zwischendurch auch immer mal wieder Verletzte, deswegen habe ich auch mal drei Spiele Stürmer gespielt.“ Inzwischen ist Schwarz gut reingekommen – wenn es nach ihm geht, dürfte die Saison gerne länger dauern.

Insgesamt hält er seinen Wechsel nach Bietigheim im Sommer für den richtigen Schritt. Zum einen hat er sich taktisch verbessern können – dank Kevin Gaudet, dem „vielleicht besten Trainer, den ich bisher hatte“. Zum anderen profitiert der Holzkirchner dort von Verteidigertrainer Mark St. Jean. Und: „Das Umfeld ist sehr gut, und die Truppe ist saustark“, sagt der 21-Jährige. „Da ist seit Jahren der Erfolg da, deswegen ist die Stimmung auch richtig gut.“ Kein Wunder. In den vergangenen vier Jahren wurden die Steelers zwei Mal Meister und zwei Mal Vizemeister.

Besonders mit seinem Landkreis-Kollegen Mechel versteht sich Schwarz. „Der Andi hat mich sofort kontaktiert, als er von meinem Wechsel nach Bietigheim gehört hat“, sagt Schwarz. Seitdem ist die „bayerische Fraktion“ meistens gemeinsam anzutreffen. „Wir waren schon beim VfB Stuttgart und unternehmen auch sonst öfter was in Stuttgart oder Ludwigsburg.“

Verbesserungspotenzial sieht Schwarz, was die Kraft in den Beinen angeht, gerade jetzt nach seiner Verletzung. Und hinsichtlich der Stabilität auf dem Eis. Beides Dinge, die weniger mit Talent, sondern vielmehr mit Fleiß zu bewerkstelligen sind. Ein anderes Manko hat er dagegen abgelegt: seine innige Beziehung zur Strafbank. Bis kurz vor dem Ende der Hauptrunde stand in dieser Statistik gar die Null. „Ich wollte die Hauptrunde unbedingt ohne Strafzeiten rumbringen, im drittletzten Spiel ist es dann aber doch passiert. Das hat mich geärgert.“

Ärger ist das Stichwort, das die Gemütslage von Schwarz’ Teamkollegen Andreas Mechel am besten beschreibt. „Die Saison ist nicht gut gelaufen, die Einsatzzeiten sind nicht gekommen. Das ist frustrierend“, sagt der Torhüter. In 52 Spielen stehen lediglich acht Einsätze zu Buche – gerade einmal fünf von Beginn an. Zum einen, weil Mechel mit Sinisa Martinovic einen der Top-Goalies der DEL2 vor der Nase hat. Zum anderen, sagt Mechel, weil der Trainer bevorzugt auf erfahrene Spieler setzt.

Dabei hatte der Unterdarchinger im Sommer extra Eiszeiten in Bad Tölz gemietet, um sich vorzubereiten. „Ich habe dort gemeinsam mit Patrick Ehelechner (ehemaliger DEL-Torhüter aus Rosenheim, Anm. d Red.) trainiert.“ Das Problem: „Im Torwartspiel entscheiden hauptsächlich Erfahrung und Spielpraxis. Nur so kannst du Selbstvertrauen tanken und eine Routine entwickeln.“ Beides fehlt dem 25-Jährigen aktuell.

Wie es für die „bayerische Fraktion“ bei den Steelers weitergeht, das wissen weder Mechel noch Schwarz. Beide fühlen sich wohl im Umfeld des Klubs, beide brauchen aber vor allem eins: Spielpraxis. Zumindest Schwarz wird diese in den Playoffs nun wohl bekommen.

