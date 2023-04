Niklas Heinzinger wechselt nach Bietigheim

Teilen

Auf München wird Niklas Heinzinger (r.) in der kommenden Saison nicht treffen. © Heike Feiner/EIbner

Eishockey-Profi Niklas Heinzinger hat einen neuen Klub gefunden. Er geht fortan für die Bietigheim Steelers in der DEL2 aufs Eis.

Holzkirchen – „Harder.Faster.Steelers.“ Dieses Motto gilt ab nun auch für Eishockey-Profi Niklas Heinzinger, der nach zwei Jahren die Düsseldorfer EG verlässt und zu den Bietigheim Steelers ins Ellental wechselt. „Ich freue mich sehr, jetzt ein Teil der Steelers zu sein. Ich habe hier die Möglichkeit gesehen, mich weiterzuentwickeln, und habe das Ziel, mit dem Klub das Bestmögliche zu erreichen“, sagt der 23-jährige Holzkirchner.

Nach einer guten ersten Saison bei der DEG rückte Heinzinger in der abgelaufenen Spielzeit vermehrt ins zweite Glied und kam teilweise beim Kooperationspartner Krefeld Pinguine in der zweiten Liga zum Einsatz. Insgesamt kommt der Verteidiger auf 95 Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse. Mit dem Wechsel zum DEL-Absteiger wird er auch in der kommenden Saison wieder in der DEL2 spielen wird. sie