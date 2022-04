Harter Crash kostet Hans Weber WM-Titel

Teilen

Im ersten der beiden Finalläufe holte Hans Weber aus Valley (Nummer 33) die benötigte Platzierung, im zweiten kostete ihn ein Sturz seinen ersten WM-Titel. © Thorsten Horn

Vor dem letzten Rennen hatte Eisspeedwayfahrer Hans Weber aus Valley gute Chancen, den WM-Titel zu erobern. Ein Sturz verhinderte den ganz großen Coup.

Landkreis – Hans Weber aus Valley wollte der erste deutsche Eisspeedway-Einzel-Weltmeister der 57-jährigen WM-Geschichte dieses Sports werden und hatte auch beste Chancen. Am Ende wurde es nur Silber, wobei der 37-Jährige vor allem sich selbst schlug.

Dass er und der letztlich verdiente 2022er-Weltmeister Martin Haarahiltunen aus Schweden überhaupt in Titelnähe kamen, war begünstigt durch den politisch motivierten Ausschluss der russischen Fahrer. In den ersten 56 Jahren der 1966 eingeführten Eisspeedway-Einzel-Welt-meisterschaft kam der Titelträger 49-mal aus der Sowjetunion, der GUS oder Russland. Seit dem Titelgewinn des Schweden Per-Olof Serenius 2002 waren russische Fahrer ungeschlagen. Bis zum 3. April 2022, der somit in die Geschichte einging.

Coronabedingt war auch in dieser Eisspeedway-Saison nur ein Rumpfprogramm möglich. Die ersten beiden WM-Läufe fanden Mitte Februar im russischen Togliatti statt und wurden in gewohnter Manier von den russischen Spikerittern dominiert. Nikita Bogdanov gewann die beiden Rennen und war somit der WM-Führende. Der in dieser Saison viel in Russland als Gast im Einsatz befindliche Hans Weber konnte immerhin einigermaßen mit den Russen mithalten und stand einmal sogar im Finale der besten vier. Zum Finale am ersten April-Wochenende reiste der Valleyer zwar mit 15 Punkten Rückstand auf Bogdanov nach Heerenveen, jedoch auch deren elf Vorsprung auf den nun einzigen ernst zu nehmenden Kontrahenten Haarahiltunen.

Weber trotz Sturz stolz

Am ersten Abend gewann Haarahiltunen das mit 20 WM-Punkten dotierte Finale, doch Weber konnte als Zweiter 18 Zähler auf sein Konto verbuchen, sodass er weiter voll im Fahrplan lag. Am zweiten Fahrtag hätte dem „Eishans“ der Einzug ins Finale gereicht, um vorzeitig den mit einem gewissen Makel behafteten WM-Titel sicherzustellen. Allerdings erlebte er einen rabenschwarzen Tag und schlug sich selbst. Am Ende kam er nach einem Sturz mit hartem Einschlag in die Bande nicht über den neunten Tagesrang hinaus und musste sich so mit Silber begnügen.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

„Der Crash war extrem hart. Ich weiß gar nicht, wie es passiert ist. Jedenfalls habe ich Kratzer und Abdrücke von den Spikes auch am Helm. Die Streckenbegrenzung ist hier extrem hart. Der Sturz hat mich ziemlich ausgeschaltet. Zudem habe ich weitere Verletzungen abbekommen“, sagte er in Heerenveen, bevor er für weitere Untersuchungen nach Hause zurückkehrte. „Natürlich wäre ich gern Weltmeister geworden und bin auch mit dem Ziel hier angetreten. Im Endeffekt habe ich zwar Gold verloren, aber den Vize-WM-Titel gewonnen. Darauf bin ich trotzdem stolz, weil so etwas schafft auch nicht jeder.“

Monn fährt erstmals bei WM

Vor dem WM-Programm wurde in Heerenveen zudem ein internationales Einladungsrennen ausgetragen, bei dem sich Webers motorsportlicher Ziehsohn Benedikt Monn aus Miesbach den zweiten Rang sicherte. Damit war er für die Grand Prix 3 und 4 Ersatzfahrer und kam zu seinen ersten WM-Einsätzen.

Thorsten Horn