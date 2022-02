TSV Hartpenning kommt überraschend zum Vize-Titel

Teilen

Vize-Meister: die Hartpenninger Moarschaft mit (h.v.l.) Peter Erlacher, Hartl Gambs und Stefan Thurner sowie (v.v.l.) Stefan Zellermayer und Andreas Lambert. © Purucker/DESV

Eigentlich hatte sich der TSV Hartpenning nicht für die Eisstock-DM qualifiziert. Dass die Moarschaft dennoch starten durfte, machte sich bezahlt.

Hartpenning – Eigentlich war die Enttäuschung beim TSV Hartpenning groß, dass man im Finale der Winter-Bundesliga die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft in Ruhpolding verpasst hatte. Coronabedingte Absagen führten aber dazu, dass die Hartpenninger kurzfristig doch teilnehmen konnten. Erst am Vorabend des Wettkampfes erfuhren die TSV-Eisschützen vom Obmann des Bayerischen Eissport-Verbands (BEV), dass man den offenen Startplatz auffüllen darf.

Die Hartpenninger Moarschaft nahm den Schwung der Deutschen Meisterschaft im Einzelschießen von Stefan Zellermayer mit in den Wettkampf. Zellermayer hatte sich, wie berichtet, den Titel gesichert, Stefan Thurner war auf Rang vier gelandet. Im Mannschafswettkampf trat Zellermayer an der Seite von Thurner, Peter Erlacher, Andreas Lambert und Hardl Gambs an.

Die Hartpenninger eilten in der Vorrunde von Sieg zu Sieg und mussten sich in der kompletten Gruppenphase nur ein einziges Mal geschlagen geben. Entsprechend standen sie nach der Vorrunde auf Tabellenplatz eins. So wartete im Page-Playoff-Finale kein geringerer Gegner als der Bundesliga-Meister aus Penzing. Doch die TSV-Moarschaft schoss weiter stark und zog mit einem Sieg ins Endspiel ein. Dort musste man sich zwar dem EC Saßbach geschlagen geben, im Lager des TSV war die Freude über den unerwarteten Vize-Titel aber dennoch riesig. ts