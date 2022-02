Zellermayer gewinnt DM im Zielschießen - Bestleistung für Dialler

Sieger und Unterstützer: Stefan Zellermayer (r.) und Andreas Lambert vom TSV Hartpenning. © DESV/Purucker

Stefan Zellermayer spielt bei der Deutschen Einzel-Meisterschaft im Eisstock-Zielschießen einen deutschen Rekord und sichert sich damit den Titel.

Hartpenning/Fischbachau – Nach dem Doppelsieg mit seinem Teamkollegen Stefan Thurner bei der Bayerischen Meisterschaft im Ziel-Einzelwettbewerb machte der Hartpenninger Stefan Zellermayer bei der Deutschen Meisterschaft in der Eishalle Ruhpolding das Double perfekt. Für Thurner und Zellermayer war die Deutsche Meisterschaft zugleich auch ein Form-Check für die Weltmeisterschaft, die beide für das Team Germany bestreiten werden.

Am Ende der DM-Vorrunde lag Zellermayer auf Platz zwei, Thurner folgte auf Rang sieben. Mit einer echten Galavorstellung sicherte sich Zellermayer im Finale mit deutlichem Abstand den Titel. Mit 206 – einem neuen deutschen Rekord – und 181 Punkten schrammte er nur knapp am Weltrekord vorbei und gewann souverän vor Mathias Adler und Daniel Steber (beide EC Peiting). Zellermayer hatte am Ende 734 Punkte auf dem Konto und damit knapp 40 Zähler Vorsprung auf den nächsten Verfolger. Thurner arbeitete sich mit 366 Punkten im Finale und insgesamt 689 Punkten noch auf Rang vier nach vorne und rundete das starke Abschneiden der TSV-Eisschützen noch zusätzlich ab.

Bei den Damen sicherte sich Verena Gotzler vom EC Gerabach den Titel. Gotzler führte bereits nach der Vorrunde, auf Platz drei lag zu diesem Zeitpunkt Barbara Dialler (320 Punkte) vom EC Fischbachau. Mit einer persönlichen Bestleistung und insgesamt 631 Zähler landete Dialler des Wettkampfs auf einem, wie sie es selbst beschrieb, „unglaublichen vierten Platz“, der in der 40-jährigen Eisstockkarriere sicherlich einen Höhepunkt darstellt. ts