Stefan Zellermayer verteidigt Titel im Zielschießen

Stefan Zellermayer hat seinen Titel im Zielschießen verteidigt. (Archiv) © Albert Kamhuber

Stockschütze Stefan Zellermayer vom TSV Hartpenning hat seinen Titel bei den Deutschen Meisterschaften im Zielschießen verteidigt.

Hartpenning – Die Vorbereitungszeit war kurz, die Ausgangslage mit zwei Wettkämpfen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen nicht gerade optimal. Dennoch hat Stefan Zellermayer am Sonntag seinen Titel als deutscher Meister im Zielschießen im Leistungszentrum in Regen erfolgreich verteidigt.

Noch am Samstag hatte der Hartpenninger mit seinen Teamkollegen die Deutsche Meisterschaft in der Männer-Konkurrenz gewonnen. Die Feierlichkeiten am Abend mussten für ihn etwas kürzer ausfallen, denn bereits um 8 Uhr stand am nächsten Morgen die Vorrunde im Zielwettbewerb an.

Der Start gelang ordentlich. Mit 176 und 170 Punkten in den ersten beiden Durchgängen lag Zellermayer dabei hinter Mathias Adler vom TSV Peiting auf dem zweiten Rang. „Am Samstag ist es so gut gelaufen, dass ich am Sonntag fast ganz ohne Erwartungen in den Wettkampf gegangen bin und den Schwung mitnehmen konnte“, berichtet Zellermayer. „Morgens hatte ich aber noch ein paar Probleme mit dem Eis.“

Die Ausgangslage war dennoch gut für die Endrunde der Deutschen Meisterschaft, und hier lief der alte und neue deutsche Meister zur Bestform auf. „Dann ist es fast von allein gegangen. Ich habe den Lauf mitgenommen, und es hat richtig Spaß gemacht“, sagt Zellermayer.

Mit 184 Punkten im dritten Durchgang fing Zellermayer die Konkurrenz ab und lieferte sich auf der letzten Bahn noch ein spannendes Duell mit Rudolf Winkler vom ASC Aham. Lautstark angefeuert von seinen Teamkollegen, ließ Zellermayer im letzten Durchgang noch einmal 183 Punkte folgen und gewann mit insgesamt 713 Zählern und 18 Punkten vor Winkler erneut die Meisterschaft.

Mit der zweiten Goldmedaille im Gepäck machte sich der Hartpenninger Tross dann hoch zufrieden auf die Heimreise. Vor allem Zellermayer war glücklich: „Es war einfach ein perfektes Wochenende.“ ts