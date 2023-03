Elisabeth Reiter gewinnt bei Weiten-EM Mannschaftsgold

Die erhoffte Goldmedaille

Die Goldmedaille bei der Weiten-EM war das Ziel - und das haben Elisabeth Reiter vom TSV Hartpenning und ihre Teamkolleginnen erreicht.

Hartpenning – Mit der erhofften Goldmedaille im Gepäck ist Elisabeth Reiter vom TSV Hartpenning von der Europameisterschaft im Eisstock-Weitenwettbewerb in Unterneukirchen zurückgekehrt. Der Wettkampf hätte eigentlich auf dem Goggausee im österreichischen Kärnten ausgetragen werden sollen. Aufgrund der frühlingshaften Temperaturen war das Natureis aber nicht dick genug. So sprang kurzfristig der SV Unterneukirchen aus dem Landkreis Altötting in die Bresche und richtete mit nur knapp drei Tagen Vorlauf auf der dortigen Asphalt-Weitenbahn, die mit 130 Metern die längste in Deutschland ist, eine „perfekte Europameisterschaft“ (Reiter) aus.

Am Samstag wurde neben den Vorrunden im Einzel auch der Team-Wettkampf ausgetragen. Die deutschen Damen (Reiter, Annalena Leitner, Sabrina Englbrecht und Kathleen Neumayer) wollten sich dabei die Goldmedaille von den Österreicherinnen zurückerobern, mussten aber erst einmal einen Rückschlag hinnehmen: Lokalmatadorin Leitner wurde beim Training am Freitagabend von einem Stock an der Ferse getroffen und konnte nur mit Schmerzmitteln antreten. Dennoch hatte das Team Deutschland den Wettkampf im Griff und sicherte sich mit einer Gesamtweite von 297,94 Metern den Sieg vor Österreich (290,94) und Italien (256,78). Die Bestweite erreichte Leitner mit 101,29 Metern. Reiter kam mit 96,7 Metern auf Platz fünf.

Am Sonntag duellierten sich die besten zwölf Schützinnen im Einzel. Dabei scheiden nach drei von fünf Versuchen die Sportlerinnen auf den Plätzen neun bis zwölf aus. Dabei erwischte es auch die Hartpenningerin Reiter, die mit 104,41 Metern auf dem neunten Rang landete. Die Goldmedaille ging mit 120,6 Metern an die Österreicherin Evelyn Perhab. Leitner holte mit 117,46 Metern Silber.

„Bei den Damen wird seit einiger Zeit auf hohem Niveau geschossen, dabei hat fast jede Dame die Chance auf das Podest. Dafür muss aber ein Versuch sitzen“, erklärte Reiter. Die Plätze drei bis sieben trennten am Ende nur 2,30 Meter. Mit der erhofften Goldmedaille im Teamwettkampf konnte Reiter trotz der verpassten Chance im Einzel zufrieden in den Landkreis-Norden zurückreisen. ts