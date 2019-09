EM-Gold: Holzkirchnerin (15) tanzt sich mit Boogie Magic‘s zum Titel

Im November WM in Moskau

von Robert Gasser schließen

Die Boogie Magic’s des TSV Hohenbrunn haben einen weiteren internationalen Erfolg gefeiert. Nicola Götzner (Holzkirchen) und Paul Siegl ist Junioren-Europameister.

Holzkirchen/Stuttgart– Bei einem der größten Tanzturniere der Welt, den German Open Championships (GOC) in Stuttgart, gingen rund 4000 Tänzer und Tänzerinnen in insgesamt 38 Einzelwettbewerben der Profis und Amateure an den Start. In diesem Jahr fanden im Rahmen der GOC die Europameisterschaften im Boogie-Woogie statt. Bei den Junioren waren hier insgesamt 25 Boogie-Woogie-Paare aus neun Nationen am Start, darunter Nicola Götzner (15) aus Holzkirchen und Paul Siegl von den Boogie Magic’s aus Hohenbrunn.

In der Vorrunde trat das Tanzpaar noch etwas verhalten auf und wollte kein zu hohes Risiko eingehen. Doch die technisch sehr saubere Darbietung reichte für die direkte und souveräne Halbfinal-Qualifikation. Auch das Halbfinale war für Götzner und Siegl kein Problem, und so standen sie im Finale.

Und dort rief das Paar eine herausragende Leistung ab. Mit der Unterstützung des heimischen Publikums gelang Götzner/Siegl eine nahezu fehlerfreie Runde. Dies zeigte sich dann auch im deutlichen Punkteabstand zu den Zweitplatzierten. Die Goldmedaille war ihnen nach dieser Vorstellung sicher. Silber ging ebenfalls nach Deutschland, die Bronzemedaille ging nach Schweden.

„Der Plan war, mit einer soliden Runde in das Turnier zu starten, um die Nervosität abzulegen und erst einmal unsere solide Technik unter Beweis zu stellen. Für das Halbfinale, habe ich stark auf einen Piano-Boogie gehofft. Das ist eine unserer Stärken“, freute sich Siegl. „Im Finale konnten wir dann die Leistung, die wir sonst im Training bringen, voll abrufen.“ Auch seine Tanzpartnerin Götzner war begeistert: „Es lief heute alles top und dass wir mit so großem Abstand gewonnen haben, macht uns Hoffnung für die Weltmeisterschaft im Herbst in Moskau. Wir wissen jetzt, dass wir’s können.“ Trainer Johann Preuhs, auch Bundesteamchef der Junioren, war mit den Leistungen seiner Schützlinge vollauf zufrieden und sieht den kommenden Wettbewerben gelassen entgegen. Einen wichtigen Beitrag zu diesem Erfolg leistete auch Leo Beck, der im Vorfeld des Turniers als Trainer ausgiebig an der Schritttechnik der neuen Europameister gearbeitet hatte.

Die nächste große Herausforderung für Götzner und Siegl steht bevor. Im November geht das Tanzpaar, das derzeit auf Platz zwei der Weltrangliste steht, bei den Junioren-Weltmeisterschaften in Moskau (Russland) an den Start.