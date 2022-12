Équipe Vélo ist bestes Kids-Cup-Team

Glückliche Sieger: die Nachwuchsradsportler der Équipe Vélo Oberland. © Equipe

Neben vier Siegen in den Altersklassen stellt die Équipe Vélo Oberland auch die erfolgreichste Mannschaft beim Eldorado Kids Cup.

Holzkirchen – Von 2015 bis 2018 war die Équipe Vélo Oberland bereits Seriensieger in der Teamwertung des Eldorado Kids Cups, jetzt haben sich die Holzkirchner Mountainbiker wieder den begehrten Wanderpokal gesichert. Insgesamt 19 Équipe-Fahrer von der U7 bis zur U15 hatten heuer an der Wettbewerbsserie teilgenommen, vier gewannen gar ihre Altersklasse: Vinzenz Lechner (U7m), Merle Simon (U7w), Moritz Haibel (U9m) und Luis Lechner (U11m).

Doch auch die verbleibenden Nachwuchs-Mountainbiker sammelten Stockerlplätze und gute Platzierungen und sorgten so dafür, dass die Équipe die Gesamtwertung gewann. Damit die Ergebnisse in diese einflossen, mussten mindestens drei Rennen absolviert werden. In Nußdorf bekam die Équipe nun den Wanderpokal überreicht. Die Verantwortlichen freuen sich zudem, „dass so viele junge Fahrer 2022 hoch motiviert an den Start gingen und das Team immer mehr zusammen gewachsen ist“. mm

Die Platzierungen

U7m: 1. Vinzenz Lechner, 11. Ludwig Haibel; U7w: 1. Merle Simon, 3. Carla Haibel; U9m: 1. Moritz Haibel, 3. Matteo Simon, 10. Emmanuel Plantet Vuc, 13. Benedikt Sebald; U9w: 9. Wenke Bindig; U11m: 1. Luis Lechner, 16. Erik Bindig, 21. Leonhard Sebald, 22. Emil Reiter; U11w: 2. Frieda Haibel; U13m: 2. Aaron Roos, 4. Eduard Plantet Vuc, 11. Lukas Sterzl, 35. Mario Reichel; U15m: 12. Fabian Sterzl.