Erfolgreicher Valleyer Golf-Nachwuchs

Überzeugen am Niederrhein: Michael Mayer und Lara Ok vom GC Valley. © Privat

Die Valleyer Golf-Talente machen mit ersten Turniersiegen auf sich aufmerksam.

Valley – Mit starken Ergebnissen glänzten zwei Nachwuchsgolfer des GC Valley zum Start in die neue Saison. Lara Ok gewann ihr erstes Turnier, Michael Mayer gewann eine Silbermedaille.

Während die Mehrzahl der Valleyer Nachwuchsgolfer ihr zweites Trainingsturnier in Belek bestritt, traten Ok und Mayer im Rahmen der International Junior Masters Serie 2022 kürzlich beim Golfclub Issum-Niederrhein an. Eine anspruchsvolle Aufgabe, denn aufgrund des dichten Baumbestands war platziertes Spiel gefragt.

Ok spielte Runden von 78, 69 und 73 Schlägen und sicherte sich damit den Titel in der Altersklasse 18 und die Overall-Wertung der Mädchen. „Der Platz war in einem top Zustand, man hat nicht gemerkt, dass es erst April ist“, sagte Ok.

Mayer war in der Altersklasse 14 angetreten und sicherte sich nach Runden mit 78, 73 und 78 Schlägen die Silbermedaille. „Nach einem trainingsreichen Winter habe ich mich gefreut, endlich wieder Turnierluft zu schnuppen. Ich bin optimistisch, dass in diesem Jahr noch einiges für mich drin ist“, sagte Mayer. Auch Coach Danny Wilde von der Golfsport Manufaktur Valley freute sich über die Erfolge seiner Nachwuchs-Golfer. ts