Erster deutscher Titel: Annalena Reichhart siegt über 7,5 Kilometer

Auf dem Weg an die nationale Spitze ist Annalena Reichhart vom TSV Hartpenning. © eSC

Annalena Reichhart vom TSV Hartpenning hat ihren ersten nationalen Titel gewonnen. Sie wurde über 7,5 Kilometer deutsche Jugendmeisterin in der freien Technik.

Hartpenning – Es war ihre Paradedisziplin, in der sich Annalena Reichhart in Oberhof am vergangenen Wochenende zur Deutschen Jugendmeisterin gekürt hat. Über 7,5 Kilometer in freier Technik war keine andere Langläuferin schneller als die 15-jährige Hartpenningerin. Von „großer Klasse aus konditioneller und skitechnischer Sicht“ und „ausgezeichneter Renntaktik und Nervenstärke“ schwärmt Oliver Kesper, der nordische Sportwart im Skiverband Oberland, während sich Mama Christine für die Tochter freut, dass sich deren großer Trainingsfleiß im Sommer ausgezahlt hat.

Bereits am Donnerstag waren die Langläufer aus dem Oberland nach Thüringen gereist, wo sie „das typische Oberhof-Wetter“ erwartete. Doch die Hohenburg-Realschülerin ließ sich von den schwierigen Bedingungen nicht den Schneid abkaufen und kämpfte sich am Freitag im Sprint in freier Technik gegen den Wind und starke Konkurrenz ins Finale, wo sie nach einem Sturz Fünfte wurde. Ohne Mühe hatte sie sich im Prolog fürs Viertelfinale und auf den 1,2 Kilometer langen Sprint-Schleifen Runde um Runde bis zur Entscheidung der besten sechs Läuferinnen qualifiziert. Ein guter Auftakt. Umso mehr, als sie längere Strecken bevorzugt. Obwohl ihr der Vortag „noch in den Knochen steckte“, kam Reichhart als Siebte auch über die fünf Kilometer klassisch unter die Top Ten.

So ging es am Sonntag in den abschließenden Massenstart über 7,5 Kilometer. Papa Max hatte erneut als Servicemann trotz schwieriger Bedingungen für schnelle Ski gesorgt. Annalena wusste sie zu nutzen. Die erste von zwei Runden ging das Feld noch nicht sehr schnell an, in der zweiten forcierte es das Tempo. „Am letzten Anstieg habe ich versucht wegzukommen“, beschreibt die Hartpenningerin ihre Taktik. Es klappte. Und wenngleich ihr die Verfolgerinnen auf den Fersen waren, konnten sie die Lücke nicht mehr schließen. Der Lohn war ihr erster deutscher Titel; in den jüngeren Altersklassen werden diese nicht vergeben.

Schon jetzt könne man eine positive Saisonbilanz ziehen, betonte Kesper nach dem ersten Meisterschaftswochenende. Anfang April folgt ein zweites in Oberwiesenthal mit anderen Distanzen. Dazwischen liegen Ende März ein Deutschland-Pokal am Arber sowie der eine oder andere regionale Wettkampf, der dann bei den Reichharts wieder zum Familienereignis wird mit den drei Töchtern als Aktive, dem Vater als Servicemann und der Mutter als Mädchen für alles am Streckenrand. Annalena Reichhart, die in der Pokalwertung des deutschen Schülercups nach einem Sieg in Reit im Winkl, Platz zwei und drei in Notschrei und den Resultaten von Oberhof aktuell auf Platz drei liegt, habe sich, so Kesper, disziplinübergreifend in Deutschland unter den besten Drei ihrer Altersklasse etabliert.