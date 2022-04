Erstmals in Gelb: Fortin gewinnt Etappe für Pushbikers

Von: Sebastian Schuch

Gefragter Mann: Filippo Fortin nach seinem Etappensieg bei der Rundfahrt in Serbien. © Milos Runjic

Erstmals gewinnen mit Filippo Fortin ein Fahrer der Maloja Pushbikers eine Etappe bei einem Straßenrennen. Er durfte sich anschließend das gelbe Trikot des Führenden überstreifen.

Holzkirchen – Der Bann ist gebrochen, das erste große Ziel erreicht: Bei der Rundfahrt Belgrad – Banjaluka in Serbien hat Filippo Fortin erstmals eine Straßenetappe für die Maloja Pushbikers gewonnen. Und mehr noch: Am folgenden Tag ging der Radsportler des Holzkirchner Teams gar im gelben Trikot des Führenden auf die Strecke. „Ich war nach Banjaluka gefahren um zu gewinnen“, berichtet der Italiener nach dem Etappensieg selbstbewusst.

Dass die Holzkirchner mit guter Form zur Rundfahrt der Kategorie 2.1 nach Serbien gereist waren, hatte sich schon beim Mannschaftszeitfahren am ersten Tag gezeigt. Über vier Kilometer benötigten Fortin, Tim Wollenberg, Paul Rudys und Patrick Reißig nur acht Sekunden mehr als die Sieger und wurden mit ihren Teamkollegen Felix Meo, Daniel Bichlmann und Philip Weber Fünfte. Ein erstes Vorzeichen für das, was noch kommen sollte.

Fortin siegt im Schlusssprint

Am zweiten Tag von Obrenovac nach Bijeljina über 122 Kilometer blieb das Feld bis zum Schluss eng zusammen, berichtet Fortin: „Das Rennen war sehr schnell – vielleicht eines der schnellsten des Jahres mit einem Schnitt von 49 km/h – ,und wir waren den ganzen Tag auf der Hut vor möglichen gefährlichen Ausreißern.“ Dass auch in einem Einzelrennen Teamarbeit wichtig ist, bewiesen die Pushbikers in der Vorbereitung des Zieleinlaufs, indem sie Sprinter Fortin in eine gute Position brachten. „Ich habe einen langen Sprint hingelegt, und am Ende war das der Sieg“, beschreibt Fortin. „Es war mir wichtig, die Mannschaft mit einem Sieg und dem gelben Trikot zu entlasten.“ Ein Meilenstein für das Team und ihn. Abgerundet wurde das Ergebnis durch Platz 17 von Wollenberg, der auch als Zweiter der Bergwertung überzeugte.

Die dritte Etappe dürfte die Erzählungen der Pushbikers noch lange prägen, schließlich fuhr Fortin die 123 Kilmometer von Bijeljina nach Vlasenica im Trikot des Führenden. Allerdings war das Profil von einigen Anstiegen geprägt, nicht gerade Fortins Spezialität. „Bei anderer Streckenführung hätte das alles anders ausgesehen“, berichtet Teamkapitän Bichlmann. Fortin fiel mit knapp 13 Minuten Rückstand auf Platz 112 zurück, Reißig kletterte auf Rang zehn.

Reißig 17. der Gesamtwertung

Der 27-Jährige war es auch, der auf der vorletzten Etappe der Rundfahrt als Dritter den zweiten Podestplatz folgen ließ. Von Doboj nach Rpijedor (165,5) fuhren die Pushbikers als Team von Beginn an der Spitze mit, der erwartete Massensprint auf der größtenteils flachen Strecke blieb aber aus. „Im Schlusssprint suche ich mir das beste Hinterrad der Gruppe, quetsche jedes bisschen Power aus mir und fahre mit nur Zentimetern Abstand auf den dritten Etappenrang“, fasst Reißig, der auf Gesamtplatz sechs kletterte, die Entscheidung zusammen. Fortin fuhr als Neunter als bester Fahrer der Verfolgergruppe ins Ziel.

Auf der Schlussetappe, wieder größtenteils flach, war erneut Fortin als Siebter bester Pushbiker und holte das vierte Top-Ten-Ergebnis der Rundfahrt für die Holzkirchner. Doch durch den Rückstand der „Kletteretappe“ blieb dem Italiener ein Spitzenplatz in der Gesamtwertung verwehrt. Bester Holzkirchner war Reißig als 17., wobei sich alle Beteiligten einig sind, dass die Gesamtleistung in Serbien der Auftakt für weitere Erfolge sein kann.

Die Gesamtwertung

17. Patrick Reißig, 65. Felix Meo, 83. Filippo Fortin, 104. Daniel Bichlmann, 106. Paul Rudys, 118. Philip Weber, DNF Tim Wollenberg.