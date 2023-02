Es passt einfach: Andreas Schwarz erklärt Verlängerung beim EV Landshut

Teilen

Ins Playoff-Viertelfinale der DEL2 will Andreas Schwarz (r.) mit dem EV Landshut einziehen. © Archiv Christian Fölsner

Andreas Schwarz bleibt bis 2025 beim EV Landshut. Es ist die logische Konsequenz der vergangenen zwei Jahre.

Holzkirchen – Als der EV Landshut vergangene Woche die Vertragsverlängerung mit dem Holzkirchner Eishockeyspieler Andreas Schwarz bekannt gab, war dies nur die logische Konsequenz eines Prozesses, der sich schon seit ein paar Wochen abzeichnete. Anfang Februar hätten beide Seiten ihr Interesse an einer Fortführung der Zusammenarbeit konkreter bekundet. Dann sei alles recht schnell über die Bühne gegangen. „Ich hab gespürt, dass es stimmt“ sagt Schwarz und erzählt, dass das nicht immer so gewesen sei.

Als ihn Axel Kammerer vor zwei Jahren von den Tölzer Löwen geholt hatte, sei ihm das nicht leicht gefallen. Die meiste Zeit seiner Ausbildung hatte Schwarz beim EC Bad Tölz verbracht und auch einen Großteil seiner Profikarriere an der Isar gespielt. Zu den Zweifeln, ob es richtig gewesen sei, den Heimverein auf seinem sportlichen Höhepunkt der jüngeren Vergangenheit zu verlassen, als dieser nach einer sensationellen Hauptrunde in der DEL2 als Zweiter in die Playoffs eingezogen war und vom Topscorer Max French über den besten Torhüter Maximilian Franzreb bis zum besten Rookie Luka Tosto alles abgeräumt hatte, wofür es zum Saisonfinale eine Ehrung gab, kam ein schmerzhafter Start.

Gleich zu Beginn seiner Landshuter Zeit zog sich Schwarz eine schwere Schulterverletzung zu. Statt sich sportlich zu etablieren, musste er lange pausieren. Bei der Rekonvaleszenz half ihm das professionelle Umfeld bei den Niederbayern. Dass er als gebürtiger Landshuter Verwandtschaft und damit auch eine familiäre Anlaufstelle vor Ort hatte, machte die Sache zusätzlich angenehmer, als irgendwo als Neuling allein seine Reha absolvieren zu müssen, während die Mannschaftskollegen im Spielbetrieb eingebunden sind. Aber auch abseits des Eises wurde Sympathieträger Schwarz schnell eines der Gesichter des EV Landshut – auch wenn er statt Trikot vorerst die Fankollektion trug.

Schwarz regelmäßig auf Stippvisite in Holzkirchen

„Heuer ist alles gut gegangen“, beschreibt er den Start in die aktuelle Saison. Für ihn persönlich, aber auch für die Mannschaft. Kurzzeitig führten die Niederbayern sogar die DEL2-Tabelle an, ehe sie „in eine zu lange Durststrecke“ schlitterten. Nach 13 verlorenen Spielen wurden sie bis in die Playdown-Ränge durchgereicht. Es habe viele Gespräche in allen möglichen Konstellationen gegeben und irgendwann klappte es wieder mit dem Gewinnen. Landshut kämpfte sich aus der Playdown-Zone nach oben, hat seit einigen Spielen Tuchfühlung mit Platz sechs. Das entscheidende Spiel gegen die Tabellennachbarn aus Bad Nauheim ging allerdings am Sonntag knapp verloren. Schwarz und seine Kollegen, die „schon die letzten beiden Spiele die Punkte hergeschenkt“ hatten, unterlagen 2:3. Erklärtes Ziel ist immer noch das Playoff-Viertelfinale. Auf dem Weg dorthin haben es Schwarz und die Landshuter am kommenden letzten Wochenende der Hauptrunde mit Schlusslicht Bayreuth und Spitzenreiter Kassel zu tun.

Während der Holzkirchner sportlich aktuell ganz in Niederbayern aufgeht, steht er mit seinem Nebenjob noch immer mit einem Bein im Oberland, wo er schon seit vielen Jahren im Team von Thinxpool steht, das unter anderem die Eishockey-Übertragungen von Magenta Sport produziert. Schwarz erstellt dafür die Ablaufpläne für die DEL-Übertragungen. Das geht zwar größtenteils von Landshut aus, aber bei einer Stippvisite daheim trifft man ihn auch in den Büroräumen gleich um die Ecke beim Hubertusstadion. sie