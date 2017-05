Expertentipp von Mario Grun

Expertentipp Kreisklasse 2

Auch in der Rückrunde tippen Experten für uns wieder den aktuellen Spieltag ihrer Liga. Neben der Kreisklasse 2 und den beiden A-Klassen ist heuer auch die Kreisliga 1 dabei. In der Kreisklasse 2 ist diesmal Mario Grun, Torhüter des TSV Weyarn, an der Reihe.

Landkreis – Auch in der Saison 2016/17 gibt es wieder den Expertentipp. Für alle, die die Rubrik noch nicht kennen, gibt's hier eine kurze Erklärung:

In der Kreisliga 1, der Kreisklasse 2 und den beiden A-Klassen tippen Experten jede Woche den aktuellen Spieltag in ihrer Liga. Den Anfang machen die Trainer. Sind alle durch, geht es mit den Kapitänen, Spielern und Abteilungsleitern weiter.

Wichtig ist dabei, dass die jeweiligen Experten nicht nur die Partien der anderen Teams, sondern auch die ihrer eigenen Mannschaft tippen. Blamieren kann sich hier niemand, denn dabei sein ist in diesem Fall alles. Daher gibt es (vorerst) auch nichts zu gewinnen. Viel Spaß beim Ergebnisse vergleichen.

Mario Grun ist 28 Jahre alt, kommt aus Miesbach und ist Torhüter beim TSV Weyarn. Im Verein ist er seit 2009.

Hier sein Tipp für den 24. Spieltag in der Fußball-Kreisklasse 2:

FF Geretsried - SV Miesbach 2:2

TuS Geretsried II - SF Egling 3:1

SV Bayrischzell - FC Deisenhofen II 3:2

SV Helfendorf - TSV Irschenberg 2:4

SC RW Bad Tölz - SV Waakirchen 1:1

FSV Höhenrain - TSV Weyarn 1:2

DJK Darching - SC Wörnsmühl 1:2