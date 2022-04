Felix Remuta hat Lust auf die „Heim-Heim-EM“

Auf großer Bühne will der Holzkirchner Felix Remuta heuer auch in München turnen, wo die Europameisterschaft stattfindet. © Fabrice Offrini/AFP

Der Holzkirchner Kunstturner Felix Remuta will sich für European Championships in München qualifizieren.

Holzkirchen – Das Jahr 2022 kann für viele deutsche Sportlerinnen und Sportler zu einem großen werden. Ende Juni finden in Berlin wieder die Finals statt, die Deutschen Meisterschaften in 15 verschiedenen Sportarten. Im August (11. bis 21.) steigen in München die European Championships, bei denen in neun Sportarten Europameister-Titel vergeben werden. Jeweils mit dabei: Kunstturnen. Und – aus seiner Sicht – hoffentlich sowohl in Berlin als auch in München am Start: Felix Remuta. Der 24-jährige Holzkirchner will sich über die Deutschen Meisterschaften für die EM qualifizieren. „Das ist für mich ja eine Heim-Heim-EM“, sagt Remuta. Nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in „seiner“ Stadt, in München. In einem kürzlich veröffentlichten Ausblick auf „Munich 2022“ wird auch Remuta begleitet.

So gerne sich der Holzkirchner nach Cluj 2017, Stettin 2019 und Basel 2021 zum vierten Mal für eine Europameisterschaft qualifizieren möchte, er weiß auch, dass das in der momentanen Situation von Faktoren abhängig ist, die er nicht beeinflussen kann. Er selbst hat sich kürzlich mit dem Coronavirus infiziert und hat am eigenen Leib erfahren, wie schnell Sportler aus dem Trainings- und Wettkampfbetrieb genommen werden können. „Da will ich gar nicht groß über meine Chancen reden“, sagt Remuta und denkt auch an seine Mannschaftskollegen und Kontrahenten, die sich das Virus eingefangen haben: „Hoffentlich erholen sich alle gut davon.“

Wadlbeißer: Die Folge des Lokalsport-Podcasts mit Felix Remuta.

Schulterverletzung plagt Remuta

Remuta war zuletzt aber nicht nur von Corona gehandicapt, er plagt sich auch mit einer Schulterverletzung herum, die ihn bei vielen Übungen beeinträchtigt. „Das macht mir wahrscheinlich noch ein bisschen länger Probleme“, sagt der Holzkirchner. Es sei noch nicht ganz klar, ob er operiert werden muss. Vor den European Championships werde es aber keinen Eingriff geben. „Wir haben das erst einmal hinten angestellt“, sagt Remuta. Sein ganzer Fokus gilt jetzt der Qualifikation für die Europameisterschaften. Schon die Deutsche Meisterschaft zählt als Quali-Wettkampf für die EM, anschließend gibt es weitere Qualifikationen und Ende Juli beginnt die Vorbereitung am Bundesleistungszentrum in Kienbaum bei Berlin.

Auch dort ist Felix Remuta so oft, dass es sich schon fast wie zu Hause anfühlen muss. Aber München, die „Heim-Heim-EM“, wäre dann doch noch einmal etwas ganz anderes. cf