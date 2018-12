Felix Remuta holt Bronze 

“Ich bin sehr glücklich mit dem Jahr 2018“

von Christoph Fetzer schließen

Was für ein Jahresabschluss für Felix Remuta: Der Holzkirchner Turner holt in Japan Bronze am Boden. Gleiches gelang ihm zuvor mit der TG Saar.

Aichi/Holzkirchen – Eine Medaille bei einem internationalen Wettkampf, das hatte Felix Remuta bisher noch gefehlt. Doch zum Abschluss des Turnjahrs schaffte der 20-jährige Holzkirchner auch das noch. Bei der International Gymnastics Competition im japanischen Aichi landete Remuta im Sprung auf dem dritten Platz. Dazu holte er sich in seiner zweiten Paradedisziplin Boden den vierten Platz und wurde an den Ringen Siebter.

In der Deutschen Turnliga gewann Remuta mit der TG Saar zudem das kleine Finale gegen den SC Cottbus und sicherte sich mit seiner Mannschaft auch hier die Bronzemedaille. „Ich bin sehr glücklich und zufrieden mit dem Jahr 2018“, sagt Remuta. „Der Wechsel an den Bundesstützpunkt in Stuttgart hat mir viel gebracht. Ich musste mich zwar erst umgewöhnen, aber insgesamt hat mir der Wechsel gutgetan.“

Der Wettkampf in Japan war für den Holzkirchner erfolgreich, aber auch anstrengend. Nach 20 Stunden Anreise hatte Remuta nur eineinhalb Tage Zeit, sich einigermaßen zu erholen. „Es war kein perfekter Wettkampf. Aber ich hatte auch keinen normalen Schlafrhythmus. Man spürt die Anreise einfach. Da kommt alles zusammen – auch, dass man sich im Flugzeug nicht richtig bewegen kann.“ Der Wettkampf in Aichi war etwas schwächer besetzt als zuletzt der Weltcup in Cottbus, bei dem Remuta am Boden Vierter wurde. Das wiederholte er nun in Japan.

Am Sprung ging es noch einen Platz weiter nach oben. Der Holzkirchner katapultierte sich als Dritter auf das Podest. „Ich habe an beiden Geräten meine Übung nicht ganz so gut erwischt wie in Cottbus. Aber insgesamt war es in Ordnung“, meint er. „Mit den Resultaten war ich auf jeden Fall zufrieden, mit der Leistung nicht ganz.“

Remuta hat hohe Ansprüche an sich. Aber auch wenn die letzten Wettkämpfe des Jahres vielleicht nicht ganz perfekt waren, kann er sich über die guten Ergebnisse freuen. Das gilt auch für die Bronzemedaille mit der TG Saar beim Saisonfinale der Deutschen Turnliga. „Es freut mich, dass wir mit der Mannschaft so deutlich Dritter geworden sind“, sagt Remuta, der bei der TG mit den beiden Weltklasseturnern Oleg Verniaiev und Nikita Nagorny an den Start geht. Der Ukrainer Verniaiev und der Russe Nagorny können schon Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften vorweisen.

Für Remuta gilt es nun erst einmal, weiter an sich zu arbeiten und sich für solche Großereignisse zu qualifizieren – am besten schon 2019 für die Heim-Weltmeisterschaften in Stuttgart und 2020 für die Olympischen Spiele in Tokio. Mit seinen Topergebnissen bei internationalen Wettkämpfen sowie Gold am Sprung und Bronze am Boden bei den Deutschen Meisterschaften in Leipzig hat Remuta in diesem Jahr den nächsten Schritt in diese Richtung gemacht.