Fleck auf Holzkirchner Weste: Meister verliert beim Vize-Meister

Die Holzkirchner Meistermannschaft – (v.l.) Peter Krischke, Alexander Paulus, Michael Janski, Peter Limmer, Roland Krischke und Volker Scherhag, Karina Krischke fehlte – leistete sich zum Saisonausklang eine Niederlage bei den SF Gmund-Dürnbach. Der Titelgewinn stand schon vorher fest. © Ko

Im letzten Saisonspiel kassieren die Tischtennis-Herren des TuS Holzkirchen die erste Niederlage - beim Vize-Meister SF Gmund-Dürnbach. Die Damen des SV Parsberg holen den Titel in der Bezirksoberliga.

Miesbach – Nach 15 Begegnungen ohne einen einzigen Minuspunkt hat nun auch der TuS Holzkirchen einen schwarzen Punkt auf seiner Weste. Zum Saisonausklang trafen die Grün-Weißen auf die SF Gmund-Dürnbach. Mit großem Vorsprung Vize-Meister in der Bezirksliga Süd und fixer Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation zur Bezirksoberliga.

Die Holzkirchner traten ohne ihren Spitzenspieler Alexander Paulus an die Tische und verloren prompt mit 5:9. Berechnungen anzustellen, was mit Paulus im Team passiert wäre, sind zweitrangig. Der mit nur einer Rückrunden-Niederlage belastete Ranglistenführer stand nicht zur Verfügung. Der für ihn eingesetzte Seniorenspieler Manfred Krischke war vom Bezirksliga-Niveau ein Stück entfernt.

Dennoch wurden einige Begegnungen der Vorgabe des Spitzenspieles der Spielklasse gerecht. So fertigte Roland Krischke die beiden Gmunder Spitzen mit glatten 3:0-Siegen ab und das Doppel Roland Krischke/Limmer verteidigte seine Status als erfolgreichstes Pärchen der Bezirksliga. Augenfällig war auch, wie der Tegernseer Marinus Huber glatt seine Einzel gewann und der zweite Nachwuchsspieler Johannes Obermüller in Einzel und Doppel unbesiegt blieb. Als Jugendlicher ein glatter 3:0-Erfolg gegen den Abwehrspezialisten Peter Krischke deutet auf Spielstärke und große Taktik.

„Wir freuen uns nun auf die Aufstiegsrelegation in drei Wochen“, erklärt Karl Sperl „und es wäre kein Beinbruch, wenns nicht klappt.“ Womit der Penholderspieler aus Gmund den Erfolgsdruck mindert. Den hier wartet nicht nur die FT Landsberg als Gegner, sondern auch der Ausrichter TSV Pentenried. Dem Achten der Bezirksoberliga spielte das Schicksal übel mit. Bereits ein 8:8-Remis am finalen Spieltag beim TV Prittriching hätte gereicht, um den SV Eurasburg in die Relegation zu zwingen. Aber sportlich fair holte Prittriching im Schlussdoppel einen 1:2-Rückstand auf, gewann Spiel 16 und zwang Pentenried mit einem 9:7-Erfolg in die Relegation.

Titel für Damen des SV Parsberg

Die SG Hausham stand in der höchsten Spielklasse des Bezirkes in Burgrain am Tisch. Ein Aufsteiger, der nach einem 9:4-Erfolg der Knappen ohne Sieg in die Bezirksliga zurückkehren wird. Für die SG Hausham steht Platz drei in der Endtabelle. Trotz des Landesliga-Abstiegs ein starkes Ergebnis.

Die Damen des SV Parsberg haben ihre erfolgreiche Saison mit dem Titel in der Bezirksoberliga gekrönt. Ein 8:3-Erfolg beim punktgleichen TTC Birkland II war für Karin Weidinger, Petra Gentili, die in der ganzen Saison unbesiegte Stefanie Wagner und Cornelia Stahl die Krönung. Ob der Sprung in die Landesliga wahrgenommen wird, muss noch nicht entschieden werden. Nun auf jeden Fall ist eine große Meisterfeier geplant.

Der Nachwuchs der SF Gmund-Dürnbach hat in der Landesliga gegen den hoch eingeschätzten FC Bayern München III einen 6:4-Erfolg erzwungen und damit Platz drei gefestigt. Huber und Obermüller erkämpften die Punkte. ko