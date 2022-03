Wilmsmann im Wadlbeißer: „Muss den Schalter noch finden“

Da war die Hoffnung noch vorhanden, doch Florian Wilmsmann (r.) verpasste bei den Olympischen Spielen in Peking den Einzug ins Viertelfinale. © Marco Bertorello/AFP

In der neuen Folge des Lokalsport-Podcasts Wadlbeißer spricht Skicrosser Florian Wilmsmann über seine Karriere, das Wandern in den Bergen, die Olympischen Spiele sowie seine sportliche Familie.

Holzkirchen – Der Holzkirchner Florian Wilmsmann ist der Gast in der achten Folge des Wadlbeißers, dem Lokalsport-Podcast der Heimatzeitung. In der Ausgabe, die heute erschienen ist, spricht der 26-jährige Skicrosser über seine Leidenschaft für Berge, die Olympischen Spiele in Peking und seine sportliche Familie.

Florian Wilmsmann über…

…seine Ausflüge in die Berge nach der Saison: „Ich war eher hybrid unterwegs. Zuerst zu Fuß und dann mit den Skiern, unten raus fehlt doch ein bisschen der Schnee. Aber oben raus noch schön mit Skiern ein bisschen die Sonne genießen – nicht mehr zum gut Skifahren, sondern eher genussmäßig. Das ist noch mal ein ganz schönes Ende der Saison, auch wenn man das halbe Jahr in den Skistiefeln steckt und von Weltcup zu Weltcup fliegt und eigentlich schon genug hätte vom Skifahren. Es macht halt Spaß, da hat man auch ein bisschen Zeit die Landschaft zu genießen und den Wettkampfstress und das Fokussiert-Sein einfach mal vergessen.“

…das Ende der Saison: „Ich bin froh, wieder gesund durchgekommen zu sein. Ich habe die erste Woche genossen und die Füße ein bisschen hochgelegt. Wir sind viel geflogen, das war eine kräftezehrende Saison. Wenn ich zurückblicke, ist es oft je nach Gemütslage. Im einen Moment denke ich hier und dort wäre mehr drin gewesen. Nichtsdestotrotz war es eine gute Saison, auch wenn Olympia ein Dämpfer war.“

…die Olympischen Spiele in Peking: „Die Spiele waren das große Ziel in diesem Jahr. Im Vergleich zu 2018 in Pyeongchang war es eine andere Reise für mich, weil ich nicht nur mitgefahren bin, sondern mit den entsprechenden Vorleistungen schon gewisse Erwartungen hatte. Schlussendlich lief der Wettkampf für mich enttäuschend (Wilmsmann schied im Achtelfinale aus, d. Red.), aber nichtsdestotrotz habe ich das Event als solches genossen. Wir hatten schon einen Test-Weltcup davor und wussten, worauf wir uns einstellen können. In der Hinsicht ist viel Olympia-Feeling aufgekommen, weil ich mit nichts so wirklich gerechnet habe und eher überrascht wurde. Wir konnten davor noch bisschen bei den Langläufern, Skispringern und Biathleten zuschauen. Und auch die Abschlusszeremonie miterlebt zu haben, war schon beeindruckend.“

…einen möglichen Großereignis-Fluch: „Ich war jetzt schon oft bei Großereignissen dabei und als ich noch jung war, 2017 beim JWM-Titel, habe ich gezeigt, ich kann stabil abliefern, wenn es drauf ankommt. In Pyeongchang war die Erwartungshaltung dann nicht so hoch, aber bei Olympia jetzt und der WM vergangenes Jahr hat nicht alles gepasst. Da gilt es schon noch, den Schalter zu finden, um an dem Tag abzuliefern.“

…die abgebrochene Reise zum Weltcup in Russland: „Das war eine ziemlich verrückte Reise. Am Anfang konzentriert man sich auf den Sport, Olympia zu verarbeiten. Ich war noch voll auf das Rennen fokussiert. Und dann ging der Angriffskrieg los und dann haben durch die Bank an dem Tag gleich alle Teams zurückgezogen. Deswegen waren in der Quali nur noch russische Athleten am Start. Der Rückzug war ein starkes Zeichen. Dann ging alles relativ schnell, wir hatten das Glück, dass der DSV die Flüge schnell gebucht hat. Als dann relativ schnell keine Flüge mehr stattgefunden haben, habe ich schon gemerkt, dass es Spitz auf Knopf war.“

…seine sportliche Familie: „Vor allem früher, als wir alle noch daheim gewohnt haben und mein Papa und meine Schwester eher im Ausdauerbereich unterwegs sind und wir Skicrosser doch eher Kraft-lastigen Sport machen, haben sie mich immer ein bisschen fertiggemacht, dass ich keine so gute Ausdauer habe (lacht). Gott sei dank kann ich schon mithalten.“