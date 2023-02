Florian Wilmsmann: WM-Silber ist der Lohn für konstante Leistungen

Zwei Kontrahenten ließ Florian Wilmsmann (r.) im Finale hinter sich. Erik Mobaerg (M.) und Reece Howden kamen im Schlussabschnitt nicht mehr an den Holzkirchner heran. © ZURAB KURTSIKIDZE/EPA

Die Silbermedaille bei der Skicross-Weltmeisterschaft sieht Florian Wilmsmann als Lohn für die konstant guten Leistungen der vergangenen Jahre.

Hartpenning – „Der Titel eines Vize-Weltmeisters macht mich schon ein wenig stolz“, gibt Florian Wilmsmann unumwunden zu. Der Skicrosser vom TSV Hartpenning sieht die Silbermedaille, die er im georgischen Bakuriani eingefahren hat, als Belohnung für seine gleichbleibend guten Leistungen der vergangenen Jahre: „Das ist jetzt das fünfte Jahr in Folge, dass ich im Gesamtweltcup-Ranking unter den ersten Fünf liege. Also irgendwie schon ein Ausgleich für den beständigen Kampf.“

„Ein schnelles gemeinsames Bier wird schon irgendwie gehen“, sagt der 27-Jährige, denn eine große Feier für das beste Resultat, das für die deutschen Skicrosser jemals herausgesprungen ist, kann es aus Zeitmangel nicht geben. Noch am Sonntagabend bestiegen sie das Flugzeug, das sie aus Georgien wieder zurück nach Deutschland brachte.

Bedingt durch den böigen Wind und Schneefall war die Vorbereitung auf die WM-Heats alles andere als optimal. „Im Training hat es jeden von uns wenigstens einmal geschmissen“, berichtet Nationalcoach Peter Stemmer. So war das Hauptproblem, dass im Training lediglich mit Durchschnittsgeschwindigkeiten von 50 km/h gefahren werden konnte, während es in den Heats schon bis Tempo 70 hoch ging. So stürzte der Werdenfelser Niklas Bachsleitner auch im Achtelfinale, allerdings ohne sich groß zu verletzen. „Jedenfalls haben wir mit Wilmsis Erfolg den Fluch gebrochen, der bislang auf den deutschen Skicrossern bei Großereignissen lag“, freute sich der Nationaltrainer aus Waakirchen.

Wilmsmann am Renntag nicht komplett fit

„Ich habe mich am Sonntag nicht besonders gut gefühlt, war verschnupft und dann nach den Heats total fertig“, berichtet Wilmsmann, warum er im abschließenden Team-Wettbewerb nicht an den Start gegangen war. Daniela Maier und Bachsleitner waren da abgeschlagen auf Platz sieben gelandet.

Ganz so glatt, wie sich die Resultate lesen, verliefen die WM-Fahrten zu Silber dann auch nicht. So hatte der Holzkirchner schon im Achtelfinale etwas Glück, als er sich mit dem Schweizer Joos Berry leicht verhakte. „Die Düse“ sei ihm im Halbfinale gegangen, als sich herauskristallisierte, dass er eine reelle Chance auf eine Medaille hatte. Und auch im Final-Heat gab es den Augenblick zum Durchatmen, als ihm der Sprung in die Negativ-Kurve etwas zu lang geriet, er Speed verlor und sogleich vom späteren Sieger Simone Deromedis überholt wurde. Doch da dem Kanadier Howden Reece mehrere kleine Fehler unterliefen, konnte sich der Oberbayer wieder an Position zwei setzen, die er dann auch bis ins Ziel erfolgreich verteidigte. „Kein unbeschriebenes Blatt“, betont Wilmsmann, sei zudem der italienische Überraschungsweltmeister: „Der war Fünfter zuletzt bei den Olympischen Winterspielen in Peking und heuer bereits bei Weltcups zweimal im Finale gestanden.“

Jedenfalls war die Freude über die deutsche WM-Silbermedaille riesig. Und da der Weltcup am kommenden Wochenende in Oberwiesenthal gestrichen wurde, bleibt eine Woche mehr Zeit, diesen Erfolg gebührend zu feiern. Weiter geht es am 10. März in Veysonnaz (Schweiz). esc