TuS Holzkirchen muss die Zähne zusammenbeißen

„Froh, wenn wir in die Winterpause gehen dürfen“

von Hans Spiegler

Dem TuS Holzkirchen gehen die vielen Bayernliga-Spiele langsam an die Substanz. Nichtsdestotrotz soll es morgen beim TSV Rain/Lech eine Revanche geben.

Holzkirchen – Der TuS Holzkirchen hatte nach der Meisterschaft in der Fußball-Landesliga einen Lauf, den er saisonübergreifend mit in die Bayernliga nahm. In der neuen Liga schien die Mannschaft von Trainer Gediminas Sugzda keinerlei Anpassungsprobleme zu haben und schlug am zweiten Spieltag sogar das Top-Team DJK Vilzing. Doch dann kam der TSV Rain/Lech und zeigte den Holzkirchnern die Grenzen auf: Mit 0:4 kassierte der TuS – trotz guter Leistung – eine bittere Heimniederlage. Was folgte, war eine Reihe heftiger Klatsche, damit einherging aber auch ein Anpassung-Prozess an die neue Spielklasse. Am Samstag steht nun das Rückspiel gegen Rain an. Und diesmal soll es anders laufen.

„Ich glaube, dass wir gar nicht so viel besser machen müssen“, sagt Holzkirchens Kapitän Benedikt Zeisel (26). „Im Hinspiel haben wir es bloß versäumt, uns mit Toren zu belohnen. 70 Minuten lang waren wir nicht schlechter als Rain.“ Mittlerweile sind 20 Spieltage vorüber und siehe da: Zeisel und seine Kollegen stehen gerade einmal sechs Zähler hinter den Schwaben, die viele vor Saison-Beginn zum erweiterten Favoritenkreis auf die Meisterschaft gezählt haben.

Doch auch der TSV, der derzeit auf dem vierten Tabellenrang steht, zeigte kleinere Schwächephasen, wie etwa gegen den BCF Wolfratshausen, als ein später 4:3-Zittersieg heraussprang. In der vergangenen Woche setzte es sogar eine 2:3-Pleite gegen den Tabellenvorletzten SB Chiemgau Traunstein. Chancen kann sich Holzkirchen also erneut ausrechnen. Trotzdem stellt Torwart Zeisel fest: „Rain ist eine super abgezockte Truppe, die auf jeder Position überragend besetzt ist. Die Stürmer haben sehr gute Laufwege, sodass wir echt auf die schnellen Konter aufpassen müssen.“

Nicht dabei helfen kann Marco Höferth. Der 29-Jährige laboriert nach wie vor an hartnäckigen Rückenproblemen. Gleiches gilt für Stefan Lechner, und auch Florian Voit fällt gegen den TSV aus. Zumindest kehrt mit Christopher Korkor wieder eine Defensivkraft zurück, die helfen kann, die überfallartigen Angriffe der Rainer zu verteidigen und mit gefährlichen Flankenläufen unterstützt.

Doch mittlerweile gehen die zahlreichen Bayernliga-Spiele dem Aufsteiger an die Substanz. Stand jetzt müssen die Holzkirchner nach dem Duell gegen die Rainer noch drei Mal antreten. Laut Spielplan rollt der Ball bis Anfang Dezember.

Nicht nur deshalb bleibt laut Zeisel nichts anderes übrig, als die Zähne zusammenzubeißen: „Es war für jeden von uns eine Riesen-Umstellung und um ein Vielfaches mehr an Belastung, weshalb wir alle, glaube ich, froh sind, wenn wir in die Winterpause gehen dürfen“, sagt der 26-Jährige. „Aber eben nur, wenn die Tabelle stimmt. Und dafür müssen wir vor der Winterpause noch einige schwere Spiel absolvieren.“

Zum Spiel

Samstag, 11. November, 14 Uhr, Georg Weber-Stadion (Donauwörther Straße 43, Rain).

Voraussichtliche Aufstellung: Zeisel – Korkor, Doppler, Schulz, Preuhs – Gulielmo, Keßler, Hahn – Allgeier, Fischer, Sontheim. Auf der Bank: Di Palma, Kiran, Kaya, Röhrle, Biegel, Pummer, Bahadir, Baumann. Schiedsrichter: Jonas Schieder (FC Weiden-Ost).

Bus

Der TuS Holzkirchen setzt zum Auswärtsspiel beim TSV Rain/Lech einen Bus ein. Abfahrt ist um 10.15 Uhr am Fußballplatz an der Haidstraße. Für Zuschauer besteht die Möglichkeit zur Mitfahrt. Die Kosten betragen 15 Euro.