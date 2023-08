In Haching schwablt’s jetzt noch mehr

Teilen

Markus Schwabl (r.) ist künftig nicht nur Spieler, sondern auch Sportdirektor der SpVgg Unterhaching. © brouczek

Bei der Spielvereinigung Unterhaching ist Markus Schwabl künftig Spieler und Sportdirektor. Die Mannschaft startet am Samstag um 14 Uhr bei Jahn Regensburg in die Saison.

Holzkirchen – „Wer an der Haid Road besteht, der sollte in der 3. Liga auch über den Strich kommen.“ Ein Satz aus dem Mund von Manfred Schwabl, der viel mehr aussagt als andere seiner flapsigen Sprüche. Dem Präsidenten der Spielvereinigung Unterhaching liegt ein gutes Verhältnis zu den Vereinen an der Basis – speziell seinem Heimatverein TuS Holzkirchen – am Herzen. Gleichzeitig muss er mit seinem Verein den Spagat zwischen einer guten Nachwuchsarbeit und einer jungen ersten Mannschaft und dem Profifußball meistern.

Dass die SpVgg ihre Mannschaft nach dem Aufstieg aus der Regionalliga in die 3. Liga verjüngen würde, kündigte der Club schon zu Beginn der Rückrunde an. Das zeigt sich auch an den Transferaktivitäten der Hachinger. Gleich acht Spieler verließen die Münchner Vorstädter. Einer von ihnen ist Niclas Anspach, der zum Auftaktgegner Jahn Regensburg wechselte. Am Samstag (14 Uhr) tritt Unterhaching beim Zweitliga-Absteiger in der Oberpfalz an.

Den Abgängen gegenüber steht nur ein Neuzugang. Innenverteidiger Raphael Schifferl wurde vom österreichischen Bundesligisten Wolfsberger AC ausgeliehen. Der Schluck aus dem Jungbrunnen erfolgt zum einen aus Überzeugung. Schwabl betont zu jeder Möglichkeit, dass der Profifußball nicht mehr genug auf die unterklassigen Vereine schaue. „Wenn so viel Geld im Umlauf ist, muss ich doch auch die Basis stärken.“ Bei diesem Thema kann er sich in Rage reden. Gleichzeitig aber kann sich die SpVgg Unterhaching nur über Transfererlöse aus eigenen Jugendspielern finanzieren. Daher steht für Schwabl fest: „Unser Weg ist, weiter in den Nachwuchs zu investieren. Wir werden nicht unsere Nachwuchsarbeit für die 3. Liga opfern.“ Anders sei die 3. Liga für keinen Verein wirtschaftlich. Auf Nachfrage, ob den Hachingern auch künftig finanzielle Liquiditätsengpässe drohen wie zu Beginn des Jahres, als man Gehälter erst verzögert zahlen konnte, reagiert Schwabl: „Das droht bei allen Vereinen, darüber wird nur nicht berichtet.“ Einfluss aus der neureichen Fußball-Nation Saudi-Arabien erwartet Schwabl in der 3. Liga nicht. Sportlich biete das keinen Anreiz, bei den Summen, die der Wüstenstaat aufbietet. „Ich befasse mich mit dem Oberland und nicht mit Saudi-Arabien“, so Schwabl.

Mit den wirtschaftlichen Fragen müssen sich künftig auch zwei Spieler auseinandersetzen. Bei Haching gibt es ein Novum im deutschen Profifußball: Markus Schwabl (Sportdirektor) und Josef Welzmüller (Technischer Direktor) übernehmen neben ihren Rollen auf dem Platz auch Managementaufgaben. „Der Wunsch, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch im Management junge Leute aufzubauen, ist schon länger da. Und jetzt war die Zeit reif“, erklärt Manfred Schwabl, der diese Strategie jetzt auch mit Sohn Markus umsetzt.

Beide werden sicherlich weiter die Nähe zur Basis suchen und den Weg weitergehen. „Wir wollen jetzt jedes Jahr einen Holzkirchen-Haching-Tag machen“, sagt Manfred Schwabl, der wie Sohn Markus dem TuS eng verbunden ist. Das müsse nicht jedes Jahr ein Spiel der ersten Mannschaft sein, sondern könne auch ein Jugendturnier oder Ähnliches sein. Aber wenn der 7:2-Sieg gegen Holzkirchen in der Vorbereitung den Klassenerhalt in der 3. Liga prophezeit, dann nimmt Manfred Schwabl das gerne mit.