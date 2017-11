Otterfing will bis zum Winter hamstern

„Wir haben nach wie vor eine gute Mannschaft“

Nach dem 0:4-Heimdebakel und der Wutrede von Abteilungsleiter Dominik Urban, will der TSV Otterfing am Samstag beim FC Deisenhofen II Kampfgeist zeigen.

Otterfing – Der TSV Otterfing geht derzeit durch schwere Zeiten. Gebeutelt von Verletzungssorgen – derzeit fallen sieben Spieler aus – steht der selbst ernannte Aufstiegsaspirant derzeit im Tabellenkeller der Kreisliga 1. Und damit nicht genug: Nach der jüngsten 0:4-Heimniederlage gegen die SF Aying hat es auch intern gekracht. Abteilungsleiter Dominik Urban hatte mit drastischen Worten die Einstellung einiger Spieler kritisiert. Vielleicht der Weckruf, den die Mannschaft vor der Partie beim FC Deisenhofen II (Samstag, 16 Uhr) braucht.

„Wir haben nur 15 Minuten das geleistet, was wir leisten wollten“, sagt Urban. „Fehler darf jeder machen. Ich habe aber den Willen und den Kampfgeist nicht gesehen.“ Genau diese Attribute brauche es aber, um in der Kreisliga zu bestehen. Gerade im Hinblick auf die Personalsituation. Derzeit fehlen Tobias Eglseder, Alexander Lankes, Michael Schmiedel, Anton Riblinger, Till Behler, Maximilian Dengler und Alexander Pilik. „Das sind sieben potenzielle Stammspieler“, sagt Urban. „Das kannst du nicht kompensieren.“ Dass sie – wenn die Einstellung stimmt – mithalten können, haben die Otterfinger in den Partien gegen Brunnthal, Habach und Kreuth gezeigt.

Nur so, da ist sich Urban sicher, ist der TSV in der Lage gegen die Landesliga-Reserve des FC Deisenhofen etwas zu holen. „Das ist spielerisch mit die stärkste Mannschaft der Liga“, gibt der Abteilungsleiter zu bedenken. Zudem trägt der FC seine Heimspiele auf Kunstrasen aus. Dennoch: „Wir haben nach wie vor eine gute Mannschaft“, sagt Urban. Die soll nun eine Reaktion zeigen. „Wir müssen schauen, was bis zum Winter noch einzuhamstern ist.“