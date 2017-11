TSV Otterfing hat nichts zu verlieren

Mit positivem Erlebnis in die Pause gehen

von Thomas Spiesl schließen

Mit großen Ambitionen ist der TSV Otterfing in die Saison gestartet, nun geht es gegen den Abstieg. Daher sollen am Sonntag beim SV Bad Heilbrunn Punkte her, um nach dem Winter neu anzugreifen.

Otterfing – Einmal müssen die Fußballer des TSV Otterfing in der Kreisliga 1 noch ran, dann geht eine reichlich unbefriedigende Saison in die Winterpause. Mit der Ambition, um die Spitzenplätze mitzuspielen, waren die Otterfinger in die Spielzeit gestartet. Aktuell steht der TSV als 14. auf einem direkten Abstiegsplatz. Allerdings beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer nur einen Zähler.

Zum Abschluss des Fußballjahres 2017 sind die Otterfinger am Sonntag nun bei Tabellenführer SV Bad Heilbrunn zu Gast. „Das ist eine sehr gute Mannschaft. Sie steht als Aufsteiger auch zurecht so weit oben“, meint TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban. „Aber wenn wir wieder die gleiche Leistung wie gegen Deisenhofen abrufen können, dann ist auch in Bad Heilbrunn etwas drin.“ Gegen die Landesliga-Reserve holten die TSV-Kicker vergangenes Wochenende überraschend einen Zähler. „Für uns wäre vor dem Winter jeder Punkt wichtig, um mit einem positiven Erlebnis in die Pause zu gehen und dann in der Rückrunde noch einmal voll anzugreifen.“

Allerdings ist der Kader weiterhin arg dezimiert. Mit Tobias Eglseder (Knorpelschaden), Niki Lankes (Knie), Alexander Pilik (Innenband), Michael Schmidl, Anton Riblinger (beide Schulter), Maxi Dengler (Muskelfaserriss), Till Behler (Mittelfuß) und Christl Herzog (beruflich verhindert) ist die Liste der Ausfälle lang. Immerhin steht Basti Göttfried wieder zur Verfügung. „Mit etwas Glück kommen nach dem Winter fünf Verletzte zurück, dann schaut es gleich ganz anders aus“, meint Urban.

Gegen die technisch starken Heilbrunner wollen die Otterfinger über Kampf und Einsatz in die Begegnung finden. „Wenn wir den Willen und die Leidenschaft der letzten Woche zeigen, dann ist mir vor dem Spiel in Bad Heilbrunn nicht Bange.“