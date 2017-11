TuS Holzkirchen II muss zum Angstgegner

Gegen den ASV Habach will der TuS Holzkirchen II (in Grün) endlich gewinnen.

„Dieses Mal haben wir etwas gutzumachen“

von Markus Eham schließen

Diesmal soll es klappen: Der TuS Holzkirchen II will beim ASV Habach seine Negativserie beenden.

Holzkirchen – Wenn es im Fußball so etwas wie einen Angstgegner geben sollte, dann ist es für den TuS Holzkirchen II mit großer Sicherheit der ASV Habach. Denn gegen den ASV setzte es für die TuS-Kicker ganze sechs Niederlagen in Serie. „Da ist mit Sicherheit etwas dran“, bestätigt TuS-Coach Alexander Maier. Er könne allerdings nur für diese und die vergangene Saison sprechen, „aber da haben wir nicht gewonnen.“ Die nächste Möglichkeit zur Bilanzaufbesserung gibt es für die Holzkirchner am Samstag in Habach.

So rabenschwarz die Bilanz für die Holzkirchner sein mag, fest steht auch: Habach gehört als Tabellenvierter zu den absoluten Topteams in der Kreisliga 1. „Sie sind sehr dynamisch und sind gut organisiert“, betont Maier. Allerdings habe sein Team bei der 0:2-Hinspiel-Niederlage „eines der besten Saisonspiele gemacht“, sagt Holzkirchens Coach und fügt an: „Da waren wir auf Augenhöhe, und dieses Mal haben wir etwas gutzumachen.“

Nicht zuletzt aber aufgrund des vergangenen Wochenendes. Da kamen die Holzkirchner – trotz einer 2:0-Führung – gegen den Tabellenletzten SV Eurasburg nicht über ein 2:2 hinaus. „Vielleicht braucht es ab und zu einen kleinen Dämpfer“, meint Maier. Klar ist: Er wie auch Trainer Markus Müller hoffen auf eine Reaktion des Teams.

Große personelle Veränderungen plant er indes nicht. Einzig Marco Stadlbauer, der zuletzt beruflich verhindert war, wird bei der ersten Rückrundenpartie am Samstag wieder zur Verfügung stehen. Es wird interessant sein, ob es die Holzkirchner schaffen werden, die Negativserie gegen ihren Angstgegner am Samstagnachmittag zu beenden.