TuS Holzkirchen II vor entscheidenden Wochen

„Wir wollen den Grundstein legen“

von Markus Eham schließen

Der TuS Holzkirchen II will am Samstag gegen den SV Ohlstadt den ersten Heimsieg. Die darauffolgenden Aufgaben werden auch nicht leichter.

Holzkirchen – Es dürften entscheidende Wochen anstehen für den TuS Holzkirchen II. An diesem Samstag treffen die Holzkirchner zu Hause auf den SV Ohlstadt, ehe vor dem Derby gegen den FC Real Kreuth in zwei Wochen noch das Kellerduell gegen den TSV Murnau auf dem Programm steht. Anschließend geht es zum Aufsteiger SV Eurasburg-Beuerberg. „Es ist sicherlich eine wichtige Phase“, bestätigt Holzkirchens Trainer Alexander Maier vor dem Heimauftritt gegen Ohlstadt. „Wir wollen jetzt einen Grundstein für die kommenden Wochen legen.“

Bislang gelang das in dieser Saison beileibe noch nicht. „In den Partien, in denen wir vom Spielverlauf her eigentlich Punkte verdient gehabt hätten, haben wir keine geholt“, meint Maier. Fakt ist: Sieben Zähler aus zehn Begegnungen sind für die Bayernliga-Reserve deutlich zu wenig. Das soll sich nun gegen den SV Ohlstadt ändern. „Wir wollen die drei Punkte in Holzkirchen halten“, stellt Maier klar, der allerdings einen „sehr kampfstarken Gegner erwartet.“

Erschwerend kommt dabei der Ausfall von Innenverteidiger Dominik Stadler hinzu. Der Defensiv-Spezialist wird wegen muskulärer Probleme ausfallen. Ein Anwärter für den Platz neben Lukas Krepek könnte Tobias Adam sein. „Er ist sicherlich ein Kandidat, aber entschieden ist noch nichts“, sagt Maier, der sich erst kurz vor dem Anpfiff festlegen will. Fraglich ist außerdem Drilon Shukaj, der bereits bei der 0:3-Pleite gegen die DJK Waldram vor einer Woche über Knieprobleme geklagt hat.

Egal, wer aber letztlich am Samstagnachmittag auf dem Platz an der Haidstraße stehen wird, klar ist: Der TuS Holzkirchen II muss endlich anfangen, auch zu Hause Punkte holen.