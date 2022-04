Gastgeber liefern starke Ergebnisse: SV GW Holzkirchen richtet Kreis-Kurzbahn-Meisterschaft aus

In 369 Einzelstarts und fünf Staffeln schwammen die 68 Teilnehmer bei den Kreis-Kurzbahn-Meisterschaften im Batusa-Hallenbad in Holzkirchen. © ts

Der SV Grün-Weiß Holzkirchen hat im Batusa-Hallenbad erstmals die Kreis-Kurzbahn-Meisterschaft ausgerichtet.

Holzkirchen – Zum ersten Mal richtete der SV Grün-Weiß Holzkirchen am Wochenende die Kreis-Kurzbahn-Meisterschaften im Mehrkampf aus. Dabei kam auch erstmals die neue elektronische Zeitmessanlage im Batusa-Hallenbad zum Einsatz (wir berichteten). Vier Vereine aus dem Schwimmkreis III traten an. Neben den Gastgebern schickten die SG Oberland-Penzberg, der WSV 72 Geretsried und der ESV Bad Tölz Schwimmerinnen und Schwimmer an den Start. Die 68 Teilnehmer absolvierten insgesamt 329 Einzelstarts und schwammen fünf Staffeln.

Besonders erfolgreich waren einmal mehr die Gastgeber, die am Ende 33-mal Gold, 31-mal Silber und 21-mal Bronze bejubeln durften. So durfte sich beispielsweise Juna Ziegler (Jahrgang 2013/14) bei ihrem ersten Start gleich über viermal Gold freuen und fuhr damit in ihrer Altersklasse den ersten Platz in der Mehrkampfwertung ein. Über denselben Erfolg jubelte Edouart Pantet-Vuc in den Jahrgängen 2011/12. Romina Wimmer, Katharina Bickel, Sofia Kögl und Martha Naujoks gingen ebenfalls erstmals bei einem Wettkampf ins Wasser und wurden mit zahlreichen Erfolgen belohnt. In der Mehrkampfwertung der Jahrgänge 2011/12 sicherte sich Anna Gans souverän Platz eins vor Kögl. Bei den Jahrgängen 2009/10 kam Wimmer auf den zweiten Platz, dicht gefolgt von Noujoks auf Rang drei. Simon Quicken sicherte sich bei den Jahrgängen 2007/08 den Sieg, Isabella Proverbio holte Platz zwei. Jan Hub sicherte sich bei den Jahrgängen 2005/06 Platz zwei, beim Jahrgang 2004 freuten sich Valentina Proverbio und Lukas Rieß über den Sieg. Kai Bjarne Niederau rundete den Erfolg als Dritter ab.

Zum Abschluss des Wettkampfs gingen noch fünf Mannschaften in der 4 x 50 Meter Freistil-Staffel an den Start. Platz eins holten sich Lukas Rieß, Inka Wolf, Kai Bjarne Niederau und Valentina Proverbio. Auf Platz drei landeten Marlene Bickel, Isabella Proverbio, Jan Hug und Kenneth Münster. Bei ihrer ersten Staffel sicherten sich zudem Daniel Herrlich, Antonia und Mara Langer sowie Simon Quicken den vierten Platz.

Insgesamt war es für die Holzkirchner ein sehr gelungener Wettkampf – sportlich wie auch bei der Organisation. ts