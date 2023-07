Ein kleines Wunder ist nötig

Teil eines Mini-Kaders im Kampf um den Klassenerhalt: Sonya Knebel und die Valleyer Damen brauchen ein kleines Wunder, um in der Bundesliga zu bleiben. Für die Herren sind die Chancen deutlich besser. © JÖRG WEDEKIND

Die Damen des VC Valley so gut wie abgestiegen, wollen ihre letzte Chance in der Bundesliga aber nutzen. Die Herren sind in besserer Position.

Valley – Der fünfte und letzte Spieltag in der 1. Bundesliga Süd wartet am Wochenende auf die Damen und Herren des Golfclubs Valley. Beide Teams kämpfen um den Klassenerhalt. Die Damen brauchen schon ein kleines Wunder, um den Abstieg abzuwenden. Im Lager der Herren ist man dagegen optimistisch, als Aufsteiger die 1. Bundesliga zu halten.

Die Damen liegen nach vier Spielen zwei Punkte und etwa 50 Schläge hinter dem Aufsteiger aus Fürth und müssten sich beim letzten Spieltag im Münchener Golfclub in Straßlach mindestens drei Plätze vor Fürth einreihen, um den Klassenerhalt zu schaffen. „Das wird sehr schwer“, sagt Chef-Coach Danny Wilde. „Wir reisen mit einer echten Valleyer Mannschaft an, die mit Sicherheit alles versuchen wird. Wunder gibt es bekanntlich immer wieder.“

Da die Top-Spielerinnen allesamt auf Turnieren unterwegs sind, unter anderem ist Chiara Horder bei einem Einladungs-Major im französischen Evian am Start, reisen die Valleyerinnen nur mit einem Mini-Kader an. Sonya Knebel, Maxime Holletschek, Maria Anetseder, Bianca Lohbauer, Anni Krawinkel, Nike Niemeyer und Team-Kapitänin Katharina Pegau sollen das kleine Wunder schaffen. „Es wäre eine Riesen-Überraschung, wenn es klappt, aber wir sehen auch einen möglichen Abstieg nicht als Misserfolg“, erklärt Wilde. „Wir haben fünf Spielerinnen verloren, weil sie sich zu gut entwickelt haben und jetzt bei den großen Turnieren mitspielen. Wir müssen wieder die Jugend heranführen, dafür wäre die 2. Bundesliga gar nicht schlecht.“ Mit dem Platz in Straßlach sollten die Valleyerinnen keine großen Probleme haben, die Anlage des Nachbar-Clubs kennen alle Golferinnen aus dem Effeff.

Die Herren liegen vor dem letzten Spieltag einen Punkt hinter dem Golfclub Stuttgart Solitude. Da sie die bessere Anzahl an Gesamtschlägen haben, müssen sie den letzten Spieltag vor Stuttgart abschließen, dann ist der Ligaverbleib in trockenen Tüchern. Die Valleyer reisen zwar ohne Alex Pedryc, Louis Klein und Vitek Nowak nach Mannheim, die auf Turnieren im Einsatz sind, sind aber dennoch gut aufgestellt. Nico und Florian Horder, Eric Dörrenberg, Ben Kelling, Christian Apelt, Justus Lück, Michael Mayer, Tarek Baraka, Nicklas Borrmann, Noah-Elia Auner und Noah Zöller sollen die Kohlen aus dem Feuer holen. „Alle sind hoch motiviert, und wir sind sehr optimistisch. Wir wollen die Liga halten, und es wäre ein großer Erfolg, wenn uns das im ersten Jahr nach dem Aufstieg gelingt“, erklärt Wilde.

Der Platz in Mannheim ist anspruchsvoll, was den Valleyern entgegenkommen sollte. „Es gibt neun anstrengende Löcher im Wald und neun offenere Bahnen“, weiß Wilde. „Sie haben dort gute und harte Grüns, da muss man putten können.“ Doch die Valleyer sind gerüstet für die Mission Klassenerhalt, die Damen hingegen brauchen ein Wunder. Dieses gab es aber genau vor einem Jahr ebenfalls in Straßlach, als man sich auf der Zielgeraden noch überraschend für das Final Four qualifizierte.