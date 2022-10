Gelungener Saisoneinstand für die Holzis

Voller Einsatz: Gerade beim Offensiv-Rebound waren Kilian Schneider (M.) und die in Weiß-Grün spielenden Holzis recht erfolgreich. © Jörg Wedekind

Die Basketballer des TuS Holzkirchen sind mit einem 62:41-Erfolg gegen München Basket III in die Bezirksklassensaison gestartet.

Holzkirchen – Die Saison-Premiere ist den Holzis geglückt. Vor knapp 50 Zuschauern gewannen die Basketballer des TuS Holzkirchen am Ende doch recht deutlich mit 62:41 gegen den ambitionierten Aufsteiger München Baskets III. Dabei waren die Vorzeichen vor Spielbeginn alles andere als rosig.

Nach dem urlaubsbedingten Fehlen der Stammkräfte Jonas Kitterle, Kerim Ibrahimovic, Felix Feist und Konstantin Mittler musste auch noch der neue Coach kurzfristig passen. Christian Fascher (wir berichteten) war nach dem letzten Test positiv und musste zu Hause in Quarantäne bleiben. So war es wieder Mal Abteilungsleiter Ludwig Gößl, der nicht nur als Spieler, sondern auch als Coach auf der Bank fungierte.

Doch das gesunde Selbstbewusstsein, das Fascher im Abschlusstraining von seinem Team noch eingefordert hatte, war schnell zu spüren. Es dauerte zwar einige Angriffe, bis Kilian Schneider nach sechs Minuten den TuS erstmals mit 6:4 in Führung brachte, dann aber lief der Holzi-Motor auf Hochtouren. Aufbauspieler Moritz Kitterle versenkte gleich acht Punkte in Serie und sorgte für etwas mehr Ruhe im Spiel. Und weil auch der junge Maximilian Schreiber noch zweimal gut zielte, hieß es nach dem ersten Viertel 19:11 für den TuS.

Nach dem dritten Viertel ist das Spiel entschieden

Im zweiten Viertel stand die Deckung der Baskets deutlich enger. So gab es besonders in der Zone nur wenig Platz für die beiden Center Alex Sioutis und Torben Siede. Bei den Rebounds war nun aber Fynn Wolf hellwach. Immer wieder schnappte er sich gegen die längenmäßig überlegenen Münchner sprungstark den Ball und sorgte dafür, dass die Holzis zur Pause mit 32:20 führten. „Die Führung war verführerisch sicher. Ein Grund, in der Kabine noch mal darauf hinzuweisen, dass wir erst den halben Weg gegangen waren“, erzählt Gößl.

Und darum gaben die Holzis im dritten Viertel richtig Gas: in der Defensive bissig und im Angriff konsequent im Abschluss. Das schmeckte den Gästen gar nicht. Vor dem letzten Viertel war die Partie mit einer 51:25-Führung praktisch in trockenen Tüchern. Darum ließen in den letzten zehn Minuten vielleicht auch der Druck und das Tempo beim TuS merklich nach. Die Münchner konnten das für ein wenig Ergebniskorrektur nutzen und gewannen das Viertel auch mit 16:11. Am klaren 62:41-Sieg der Holzkirchner gab es jedoch nichts zu rütteln.

„Das war heute vielleicht kein Basketball für Feinschmecker, ganz unzufrieden war ich aber auch nicht“, freut sich Gößl dann doch über den Einstandserfolg. Und wenn sich das Team während der Woche nun personell wieder vervollständigt, dürfte nächstes Wochenende auch das Spielerische nicht mehr zu kurz kommen. Jörg Wedekind

TuS Holzkirchen – München Basket III 62:41

TuS: Wolf 13, M. Kitterle 10, Schneider 10, Schreiber 10, Sioutis 6, Mann 5, Siede 4, Goldammer 2, Gößl 2, Werner.