Gold Bundesliga: GC Valley erwartungsvoll beim Heimspieltag - Klassenerhalt möglich

Teilen

Am Ende soll gejubelt werden: Kapitänin Kathrin Pegau (l.) hofft auf die Ergebnisse von Maria Anetseder. © Wed

In der Golf-Bundesliga geht‘s für die Teams des Golclubs Valley im kommenden Heimspieltag vor allem um den Klassenerhalt. Der ist möglich, meint Coach Danny Wilde.

Valley – Der Start in die Bundesliga-Saison ist für die Golf-Mannschaften des Golfclubs Valley alles andere als optimal verlaufen. Sowohl die Damen als auch die Herren landeten an den ersten beiden Spieltagen jeweils auf dem fünften und letzten Platz (wir berichteten). Drei Spieltage stehen noch aus. Dabei geht es für beide Teams vorwiegend darum, den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga zu schaffen.

Am Wochenende steht für die Golfer aus dem Nord-Landkreis der Heimspieltag an – dieser kann Vor- und Nachteil zugleich sein. „Daheim ist der Druck immer besonders hoch, deshalb gilt es erst einmal die Erwartungshaltung nicht zu groß werden zu lassen“, erklärt Chef-Coach Danny Wilde. „Unseren Platz kennen die Spieler der anderen Teams genauso gut wie wir, da wir in den letzten Jahren zahlreiche Turniere und Wettkämpfe ausgerichtet haben.“ An den ersten beiden Spieltagen hatten die Valleyer immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen, die personelle Situation hat sich nun ein wenig gebessert. Maria Anetseder verzichtet sogar auf die Teilnahme an der Mid-Amateur-Europameisterschaft in der Altersklasse AK25, um beim Heimspieltag mit dabei zu sein. Chiara Horder ist hingegen mit der Nationalmannschaft in England im Einsatz.

Coach: „Mindestens Dritter werden“

Den Platz des einzigen Pro-Spielers, der je Team erlaubt ist, nimmt bei den Valleyer Damen am Wochenende Sarina Schmidt ein, die soeben von einem Turnier in Schweden zurückgekehrt ist. Die Ergebnisse der Damen waren zuletzt vor allem in den Vierern wechselhaft. Hier werden Anetseder und Barbora Bujakova ein Duo bilden. Maxime Holletschek spielt mit Schmidt, zudem schlägt Antonia Treitinger an der Seite von Kamila Handrychova ab.

„Unser Ziel ist es bei den Damen, erst einmal den Abstiegsplatz zu verlassen. Dafür sollten wir zuhause mindestens Dritter werden“, fordert Wilde. Zwei Punkte liegen die Valleyerinnen aktuell hinter dem Golfclub Fürth. Bei einem dritten Rang der Gastgeberinnen und Platz fünf für Fürth wäre der Rückstand wieder egalisiert.

Schwieriger ist die Ausgangslage für die Herren, die drei Punkte hinter dem Golfclub Mannheim-Viernheim und dem punktgleichen Golfclub Stuttgart Solitude zurückliegen. „Wir müssen uns in der 1. Bundesliga erst einmal zurechtfinden. Bisher haben alle Golfclubs an die zehn Jahre gebraucht, um sich dort dauerhaft zu etablieren“, weiß Wilde. Den Klassenerhalt hat der Coach aber noch längst nicht abgeschrieben. „Natürlich wissen wir, dass es schwer wird, die Klasse zu halten, aber noch ist alles möglich und wir werden alles versuchen.“

Herren profitieren von Nachwuchsarbeit

Neben Nico Horder, der bereits am letzten Spieltag wieder für die Valleyer Herren abschlug, können die Hausherren am Wochenende auch wieder auf Nicklas Borrmann setzen, der als frischgebackener Master vom College in den USA zurückgekehrt ist. Sein Debüt wird am Wochenende der erst 14-jährige Michael Mayer geben, der sich mit guten Turnierergebnissen für einen Einsatz empfohlen hat. „Hier zahlt sich unsere Nachwuchsarbeit wieder einmal aus. Er hat sich das verdient“, sagt Wilde.

Zuschauer, die den Valleyer Teams die Daumen drücken möchten, sind am Samstag und Sonntag auf der Anlage gerne gesehen. Da das Rough relativ hoch ist, können die Golfer an den Fairway-Rändern bei der Suche nach verschlagenen Bällen unterstützt werden. Die Einzel der Herren beginnen am Samstag um 7.30 Uhr, die Damen schlagen ab 8 Uhr ab. Am Sonntag starten die Herren um 8 Uhr und die Damen um 8.30 Uhr. ts