Goldene Senioren-Meisterschaften: Titel für Giesa, Klett und Greithanner

Von: Ludwig Stuffer

Auch von einer Fingerverletzung ließ sich Ulrike Giesa bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften nicht stoppen. © Ralf Görlitz

Die Deutschen Senioren-Meisterschaften in Erding glänzen aus Sicht des Landkreises Miesbach golden: Die Werferinnen holten vier Titel.

Landkreis – Mit vier Goldmedaillen überzeugten die Landkreis-Leichtathleten bei den Deutschen Senioren-Meisterschaften in Erding. Diese Titelkämpfe waren in der Geschichte wohl die kühlsten ihrer Art, denn es herrschten windig-feuchte Temperaturen um knapp zehn Grad. Nicht vom schlechten Wetter ließen sich die Landkreis-Athleten beeindrucken und nutzten die Nähe zum Oberland für einige Erfolge.

Für Ulrike Giesa von den SF Föching waren die Titelkämpfe eine goldene Angelegenheit. Die 38-Jährige startete im Diskuswurf der W35 und präsentierte sich in einer starken Verfassung, obwohl die amtierende bayerische Meisterin nur zwei Vorbereitungswettkämpfe bestritt. In den ersten Versuchen schien die erfahrene Werferin bei strömendem Regen durch eine Verletzung am kleinen Finger ein wenig gehemmt. „Das ist so eine typische Torwart-Verletzung“, sagte die Keeperin der SG Otterfing/Holzkirchen. Im vierten Versuch löste sich der Bann und ihre Ein-Kilo-Scheibe flog auf 45,83 Meter. Damit wurde Giesa verdient neue deutsche Meisterin vor der favorisierten Sabine Rumpf von der LSG Goldener Grund Selters mit 45,38 Metern und Mareike Witte (STV Barßel/37,99). „Seit vielen Jahren haben wir schon spannende Duelle gehabt und diesmal lag das Glück eben mal wieder auf meiner Seite“, wertschätzte Giesa ihre Gegnerin Selters. Über die Goldmedaille freute sie sich riesig, denn „ich habe ja eigentlich gar nicht viel trainiert und deshalb bin ich echt froh, dass es so gut für mich ausgegangen ist“.

Ihr Vereinskamerad Reinhard Abram startete bei den M60: Im Hammerwurf-Finale schleuderte der 63-Jährige das Fünf-Kilo-Gerät auf 40,82 Meter. Damit sicherte er sich den vierten Platz: Als drittbester Bayer verfehlte er die angestrebte Bronzemedaille um 79 Zentimeter.

Der Landkreis war bei den Werferinnen noch mit weiteren Athletinnen vertreten. Die Haushamerin Bianca Klett trat im Trikot der LG Stadtwerke München beim Kugelstoßen der W40 an. Die Vier-Kilo-Kugel wuchtete die 42-Jährige auf 12,81 Meter. Damit holte sie prompt den überlegenen deutschen Meistertitel vor Mareike Becker vom LC Lübeck mit 11,86 Metern und Anne Reuschenbach (LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain/9,54).

Die gebürtige Föchingerin Martina Greithanner legte im Trikot des TSV Münnerstadt sogar noch eins drauf. Bei den W45 wurde sie im Kugelstoßen ebenfalls deutlich neue deutsche Meisterin. Mit 11,87 Meter ließ sie Jeannette Denz vom Greifenpower Team mit 10,82 Meter keine Chance. Goldig und rund lief es für die 48-Jährige auch im Diskuswurf: Ihre Scheibe flog auf 40,10 Meter und damit ebenfalls deutlich zum Titel. Am dichtesten heran kam Petra Engel vom LeichtathletikTeam Schurwald mit 34,46 Metern.