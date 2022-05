Golf: Auch die Valleyer Herren wollen in die Bundesliga

Teilen

Nur noch selten wird Verena Gimmy für den GC Valley in der Bundesliga abschlagen. Sie verdient ihr Geld mittlerweile auf der Tour. © Jörg Wedekind

Die Mannschaften des GC Valley starten in die neue Bundesliga-Saison. Die Damen wollen das Final Four erreichen, die Herren aus der 2. in die 1. Bundesliga aufsteigen.

Valley – Nach dem Sieg bei der Bayerischen Mannschaftsmeisterschaft wird es für die Golf-Teams des Golfclubs Valley am Wochenende in den Ligen des Deutschen Golf-Verbands (DGV) wieder ernst. Am Samstag und Sonntag steigt der erste Spieltag der 1. Bundesliga Süd der Damen in St. Leon-Rot, die Herren starten am Sonntag mit dem Spieltag in Augsburg in den Spielbetrieb der 2. Bundesliga Süd.

Bereits am Freitag machten sich die Valley Damen auf den Weg in den Westen Deutschlands, gecoacht werden sie in St. Leon-Rot von Sixten Rigol, da Headcoach Danny Wilde krankheitsbedingt nicht mitfahren konnte. Die Damen gehen gut vorbereitet in den Liga-Spielbetrieb. Zudem gibt es zwei neue Gesichter im Team. Lara Ok vom Münchner Golfclub wechselte nach Valley, zudem steht auch Barbora Bujakova erstmals im Kader. Die Tschechin trainierte ohnehin bereits in Valley und geht nun für das Damen-Team auf die Runde. Allerdings ist die Mannschaft noch nicht komplett, denn Nina Lang und Chiara Horder sind noch in den USA aktiv. Verena Gimmy wird ohnehin nur selten in der Bundesliga abschlagen können, da sie, genau wie Sarina Schmidt, inzwischen auf der Tour ihr Geld verdient.

„Wir haben heuer mit den Teams aus Stuttgart, Frankfurt und St. Leon-Rot starke Konkurrenz. Wir wollen so weit kommen, wie möglich. Das Final Four wäre natürlich super, ist aber keine Pflicht“, erklärt Wilde. Mit dem Platz in St. Leon-Rot sind alle Spielerinnen bestens bekannt, schließlich duellieren sich die Valleyerinnen seit etlichen Jahren im Ligaspielbetrieb mit den Gastgeberinnen.

Herren peilen Relegation an

Die Valleyer Herren eröffnen am Sonntag die Saison in Augsburg. Nach dem verpassten Aufstieg im vergangenen Jahr ist dieser heuer wieder das Ziel. „Wir wollen in die Bundesliga. Unser Ziel ist die Relegation und dann möglichst der Aufstieg. Deshalb müssen wir in Augsburg gleich gut in die Saison kommen“, sagt Wilde.

Auch im Herren-Team gibt es mit Noah Auner aus St. Leon-Rot einen neuen Spieler. Allerdings sind Nico Horder und Nick Bormann noch in den Staaten aktiv und werden, genau wie Lang und Chiara Horder, erst zum zweiten oder dritten Spieltag zur Mannschaft stoßen. Dafür sind mit Ben Kelling und Justus Lück zwei Youngster in Augsburg mit dabei. „Wir haben im Team eine gute Mischung aus Jung und Alt. Auf dem Platz in Augsburg kommt es mehr auf die Taktik als auf die Länge an. Es wird wichtig sein, gut um das Grün zu spielen, da die Grüns dort sehr schwer sind“, erklärt Wilde.

Wadlbeißer: Alle Folgen des Lokalsport-Podcasts in der Übersicht.

Für beide Valleyer Teams gilt es am Wochenende, die guten Leistungen der Vorbereitung zu bestätigen und mit einem guten Resultat eine solide Basis für eine gelungene Saison zu legen.