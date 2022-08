Golf Valley: Vorfreude auf das große Finale - Damen im Final Four

Teilen

Hoffen auf eine Medaille: die Valleyer Damen, hier mit (v.l.) Co-Trainerin Katharina Pegau und Maria Anetseder. © Archiv Jörg Wedekind

Die Valleyer Golferinnen treten am Wochenende in der Pfalz an – und hoffen auf eine Medaille trotz eines starken Gegners.

Valley – Mit einem starken Endspurt haben sich die Frauen des Golfclubs Valley am vergangenen Wochenende in Straßlach in letzter Sekunde noch für das Final Four Turnier der besten vier Bundesliga-Teams Deutschlands qualifiziert (wir berichteten). Als Belohnung steigt an diesem Wochenende im Golfclub Pfalz in der Nähe von Speyer der Kampf um die Deutsche Meisterschaft.

Gespielt wird anders als in der Bundesliga-Saison im Matchplay-Modus – ein Format, das den Valleyerinnen möglicherweise entgegenkommen könnte und das Golffreunden beispielsweise vom Ryder Cup bekannt ist. Final-Four-Erfahrung hat das Team von Chef-Trainer Danny Wilde und Kapitän Sixten Rigol bereits, da es sich schon bei der vergangenen Austragung für die Endrunde qualifiziert hatte und sich am Ende mit dem vierten Rang begnügen musste.

Wilde erklärt: „Wir haben am Donnerstag eine Proberunde über 18 Löcher gespielt und am Freitag noch einmal neun Löcher.“ Alle Spielerinnen seien gut drauf und würden sich auf das Finale freuen. „Es wird wohl eine Hitzeschlacht, da gilt es viel zu trinken“, rät Wilde.

Halbfinale: GC trifft auf Hamburg

Neben den Valleyerinnen hat sich in der 1. Bundesliga Süd der Golfclub St. Leon-Rot als Vorrundenmeister erwartungsgemäß durchgesetzt. Aus der Nord-Gruppe komplettieren der Hamburger Golfclub Falkenstein und der Golf- und Landclub Berlin-Wannsee das Teilnehmerfeld beim Final Four.

Im Halbfinale trifft das Team Valley am Samstag auf den Vorrundenmeister der Nord-Gruppe aus Hamburg. Am Sonntag steigen dann das Endspiel um die Bundesliga-Meisterschaft und das Duell um den dritten Platz. Dabei werden jeweils vormittags die Vierer über 18 Löcher im Lochspiel-Modus ausgetragen.

Dabei treten die jeweiligen Teams direkt gegeneinander an. Im Gegensatz zur Vorrunde werden die Schläge jedoch nicht aufaddiert, es gibt hingegen einen Punkt für jedes gewonnene Duell, die Anzahl der Schläge hat nur im direkten Duell Relevanz. Nachmittags wird im gleichen Spielmodell abgeschlagen, aber im Einzel. Insgesamt werden drei Vierer und sechs Einzel gespielt. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt.

Chef-Coach sieht Team als „Underdog“

Bei Schlaggleichheit wird der Punkt am Ende geteilt. Steht es nach einem Duell 4,5 zu 4,5 so geht es ins Stechen, bis ein Sieger ermittelt werden kann.

Lesen Sie auch TC Holzkirchen mit 17 Mannschaften in den Medenspielen vertreten

Wilde erklärt: „Der Platz liegt mitten im Wald. Hier macht der Abschlag viel aus, um mit dem zweiten Schlag das Grün angreifen zu können.“ Für das Matchplay-Format sei der Platz „perfekt“, es seien viele Birdies möglich. Bis auf Maria Anetseder, die aus beruflichen Gründen nicht mit in die Pfalz reisen konnte, können die Valleyerinnen personell aus dem Vollen schöpfen.

Dennoch sieht Wilde sein Team als „Underdog“. „Das Matchplay kommt uns eher entgegen“, sagt er. Man könne sich auch einmal ein schlechtes Loch erlauben, „ohne gleich das ganze Match verloren zu haben“. Das Ziel der Spielerinnen aus Valley ist nach dem vierten Platz bei der letzten Austragung dieses Mal eine Medaille. „Dass auch das Finale drin ist, hat der letzte Spieltag gezeigt“, sagt der Chef-Trainer. Seine Prognose: Hamburg als Vorrundenmeister der Nord-Gruppe sei ein starker, aber machbarer Gegner.