Valleyer Damen in Bestbesetzung nach Stuttgart - Herren schlagen zu Hause ab

Genau im Blick hat Valleys Headcoach Danny Wilde seine Golferinnen während der Trainingseinheiten, hier Chiara Horder. © Jörg Wedekind

Die Valleyer Golf-Damen wollen in der Bundesliga-Süd an ihre Leistungen anknüpfen, die Herren in der 2. Bundesliga den ersten Platz verteidigen.

Valley – Nach dem fast perfekten vergangenen Spieltag vor zwei Wochen in Frankfurt schlagen die Damen des Golfclubs Valley am Wochenende in Stuttgart ab und wollen an die gezeigten Leistungen anknüpfen. Nur um Haaresbreite waren sie in der Tageswertung hinter dem haushohen Favoriten aus St. Leon-Rot gelandet.

In der Zwischentabelle der 1. Bundesliga Süd geht es sehr eng zu. St. Leon Rot führt die Südgruppe erwartungsgemäß mit der perfekten Punktausbeute an, dicht gefolgt von Stuttgart, Valley und dem Münchener Golfclub, die allesamt sechs Punkte auf dem Konto haben. Lediglich die Frankfurterinnen fallen am Tabellenende etwas ab. Am Wochenende sind die Damen nun in Stuttgart im Einsatz und Coach Danny Wilde reiste am Freitag zur Proberunde mit. An den Spieltagen am Samstag und Sonntag wird er dann die Herren beim Heimspieltag in der 2. Bundesliga Süd betreuen und von Sixten Rigol vertreten.

„Alle sind fit und richtig gut drauf“, berichtet Wilde. Bis auf Barbora Bujakova, die an einem internationalen Turnier in Schweden teilnimmt, stehen alle Spielerinnen zur Verfügung. Lara Ok wird aber nicht über die volle Distanz von 54 Löchern gehen können, sie reist verspätet an und wird zwischendurch eine kleine Pause bekommen. Chiara Horder und Nina Lang werden hingegen über die gesamte Länge gehen können. „Die Stimmung ist super und das Ziel ist es, Stuttgart in Schacht zu halten. Die werden sicherlich versuchen, ihren Heimvorteil auszuspielen.“ Der Platz in Stuttgart wurde kürzlich renoviert und bietet beste äußere Bedingungen.

Herren wollen Führung in 2. Bundesliga halten

Allerdings findet am Wochenende dort ein Doppelspieltag statt, auch die Stuttgarter Bundesliga-Herren absolvieren ihren Heimspieltag. „Da wird es über die 18 Löcher sicher sehr voll. Ich hoffe, dass es kein Gewitter gibt, sonst kann sich das ewig ziehen. Wir wollen an die Leistung des letzten Spieltags anknüpfen und möglichst einen der ersten drei Plätze holen“, sagte Wilde.

Für die Valleyer Herren wird es am Sonntag auf der heimischen Anlage ernst. Im Kampf um den Aufstieg in die 1. Bundesliga wollen die Gastgeber in der 2. Bundesliga Süd unbedingt als Tagessieger ins Clubhaus kommen. Los geht es am Vormittag, Zuschauer sind willkommen. Aktuell führen die Valleyer Herren das Klassement nach zwei Spieltag mit neun von zehn möglichen Punkten an und wollen diese Position unbedingt verteidigen. ts