Golfclub Valley: Damen ziehen ins Final-Four - Herren in der Relegation zur 1. Bundesliga

Teilen

Eines der besten Tagesergebnisse erzielte Verena Gimmy, hier bei einem Heimspieltag in Valley zu sehen, auch auf dem Platz des Münchener Golfclubs. © Archiv Wed

Die Valleyer Golferinnen ziehen ins Final Four, die Herren dürfen in die Relegation zur 1. Bundesliga. Beide Teams waren am Wochenende erfolgreich.

Valley – Was für ein Wochenende für die beiden Teams des Golfclub Valley. Die Damenmannschaft hat, trotz schlechterer Ausgangsposition, den Münchener Golfclub auf heimischer Anlage noch besiegt, den letzten Spieltag der 1. Bundesliga Süd gewonnen und damit den Einzug ins Final Four klar gemacht.

Die Herren gewannen in der 2. Bundesliga Süd ebenfalls den letzten Spieltag in Niederreutin souverän und sind nun bereit für die Relegation zur 1. Bundesliga. In der 1. Bundesliga Süd mussten die Damen aus Valley zwei Punkte auf den gastgebenden Münchener Golfclub gutmachen, um sich Platz zwei im Abschlussklassement zu sichern, und das gelang mit Bravour, während die Gastgeberinnen auf dem fünften und letzten Platz landeten. Chef-Trainer Danny Wilde resümierte nach dem Spieltag: „Es ist nicht immer ein Vorteil, daheim zu spielen, weil der Druck auf die Spielerinnen größer ist. Wir haben einfach Golf gespielt und Spaß gehabt. Die Damen haben begeistert und richtig gut gespielt.“

Unter der Leitung von Sixten Rigol erwischten die Valleyerinnen bereits am Samstag einen guten Start. Nina Lang und Lara Ok mit jeweils 71 (ein Schlag unter Par), sowie Verena Gimmy mit 72 Schlägen hatten dabei die besten Tagesergebnisse.

Damen sichern sich Final-Four-Teilnahme mit 14 Schlägen unter Par

Im Vierer lieferte dann noch Nina Lang zusammen mit Chiara Horder eine 72er- und Maria Anetseder mit Sonya Knebel eine 73er-Runde. Mit insgesamt fünf über Par lagen sie nur drei Schläge hinter St. Leon-Rot (+2), aber bereits deutlich vor dem direkten Konkurrenten München (+17).

Die Art und Weise, wie Valleys Damen schließlich am Sonntag den Deckel drauf machten und ihre zweite Final-Four-Teilnahme in Folge sicherten, beeindruckte sogar die Konkurrenz. Mit unglaublichen 14 Schlägen unter Par setzten sie ein Ausrufezeichen. Mit Verena Gimmy (67), Lara Ok (69), Kamila Handrychova (70) Chiara Horder (70) und Maria Anetseder (70) blieben am Ende alle fünf Spielerinnen, die in die Wertung kamen, unter Platz-Standard. Mit insgesamt 9 unter Par holte sich der GCV nicht nur sensationell den Tageserfolg, sondern zudem die Qualifikation fürs Final Four. „Eine kleine Hoffnung hatten wir schon“, sagte Rigol, „dass wir nun aber sogar St. Leon-Rot besiegen und München auf dem letzten Platz landet, damit haben wir sicher nicht gerechnet.“ Am Ende siegte Valley (-9) vor St. Leon-Rot (-3), Frankfurt (+17), Stuttgart (+18) und dem Münchener GC (+21).

Als Belohnung wartet am kommenden Wochenende das Final Four auf die Valleyerinnen. Bereits am Donnerstag reist das Team nach Neustadt an der Weinstraße und spielt dort im Golfclub Pfalz um den Bundesliga-Titel.

„Vorstellung der Herren war sensationell“

Die Herren waren zum Abschluss der Vorrunde im baden-württembergischen Niederreutin zu Gast und siegten mit einem Gesamtergebnis von -37 um Weiten vor Augsburg (-13), den Gastgebern aus Niederreutin (+10), Olching (+15) und Eichenried (+33). Am Ende gewannen die Valleyer ihre Gruppe mit 24 von 25 möglichen Punkten souverän und qualifizierten sich für die Relegation zur 1. Bundesliga. Am Sonntag, 14. August, treffen sie dabei beim Münchener Golfclub in Straßlach auf den Golfclub Reichswald.

In Niederreutin waren die Valleyer ohne Nowak Vitek, Raphael Geißler und Nicklas Bormann angetreten und zeigten dennoch ihre Klasse. „Die Vorstellung der Herren war genauso sensationell. Die Männer haben sich voll ins Zeug gelegt und eine super Teamleistung abgeliefert“, freute sich Wilde. In den Einzeln hatten Nicolas Horder (- 9), Eric Dörrenberg und Noah-Elia Auner (jeweils -7) die besten Ergebnisse ins Clubhaus gebracht.

Im Vierer überzeugten Tarek Baraka und Ben Kelling mit drei Schlägen unter Par. „Wir sind bereit für das Final Four und die Relegation“, sagt der Valleyer Cheftrainer Wilde optimistisch mit Blick auf die nächsten beiden Wochen. ts / wed