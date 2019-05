Golfclub Valley startet in neue Saison

von Thomas Spiesl schließen

Die Damen des GC Valley müssen am Wochenende in der 1. Bundesliga auswärts ran. Die Herren starten mit einem Heimspieltag in die 2. Bundesliga.

Valley – Dieses Wochenende wird es ernst für die Teams des Golfclubs Valley. Die Damen treten nach dem Aufstieg erstmals in der 1. Bundesliga Süd an. Der erste Spieltag wird am Samstag und Sonntag auf der Anlage des Golfclub St. Leon-Rot in der Nähe von Heidelberg ausgetragen. Die Herren spielen auch in der neuen Spielzeit in der 2. Bundesliga Süd. Am Sonntag steigt zum Auftakt gleich der Heimspieltag in Valley.

Beide Mannschaften gehen gut vorbereitet in die Duelle, sagt Coach Danny Wilde. Im März waren die Valleyer zum Trainingslager an der spanischen Costa del Sol. „Wir haben dort tolle Plätze gespielt“, schwärmt Wilde. Wie berichtet, gab es auch bereits erste Titel zu feiern. Die Damen gewannen die Bayerische Mannschaftsmeisterschaft, die Herren holten Silber und Chiara Horder wurde Deutsche Lochspiel-Meisterin.

Horder kommt vom GC Eichenried und ist damit einer von vier Neuzugängen bei den Damen. Sie wird in St. Leon Rot genauso antreten wie Nina Lang (Reichswald), die Bundesliga-Erfahrung mitbringt. Neu sind auch Selina Weiher (Aschheim), die noch bei den Juniorinnen spielt, und Annaina Patsame (Olching), die am ersten Spieltag krankheitsbedingt ausfällt.

Der Modus ist bei beiden Mannschaften derselbe. Es werden Einzel und Vierer gespielt. Beim Einzel spielt jeder Spieler seine eigenen 18 Löcher, die besten fünf (Damen) beziehungsweise sieben (Herren) Ergebnisse kommen in die Wertung. Beim Vierer schlagen jeweils zwei Spieler eines Clubs abwechselnd den Ball. Hier kommen die besten zwei (Damen) oder drei (Herren) Teams in die Wertung. Aus der Summe der Ergebnisse ergibt sich dann die End-Platzierung der Mannschaft.

Neu ist für die Valleyer Damen, dass die Vierer am Samstag und die Einzel am Sonntag gespielt werden. „Wir werden am Freitag anreisen und eine Proberunde spielen“ erklärt Wilde. „Dann sind es jeweils 18 Löcher pro Tag und Spielerin.“ Die Herren spielen am Sonntag in Valley vormittags die Einzel und nachmittags die Vierer, also 36 Loch an einem Tag.

Die Damen treffen nach ihrem Aufstieg auf St. Leon-Rot, Frankfurt, Stuttgart und den Münchner Golfclub aus Straßlach. „Straßlach ist sehr erfahren, St. Leon-Rot hat einen Riesenkader. Bei den beiden anderen Teams werden wir es sehen“, meint der Coach. Er will seinen Spielerinnen Zeit geben. „Das Final Four ist absolut kein Muss.“ Er wird die Damen als Coach nach St. Leon-Rot begleiten.

Die Herren werden am Wochenende von Golf-Trainer Peter Mally aus der Golfmanufaktur von Wilde betreut. Der erste Abschlag erfolgt um 8 Uhr, gegen 16 Uhr enden die Duelle. Zuschauer sind willkommen, der Eintritt ist frei. Die Valleyer treffen in der 2. Bundesliga auf Eichenried, den Münchner Golfclub, Olching und Holledau. Am Sonntag fehlen mit Vitek Nowak und Johannes Hounsgaard die beiden Top-Spieler, da beide noch für ihre amerikanischen College-Teams im Einsatz sind und erst in den Semesterferien nach Deutschland kommen. Dafür wurde der Kader im Winter mit Florian Horder (Olching), Laurenz Baumgart (Düsseldorf), Julian Link (St. Leon-Rot) und Eric Dörrenberg (Salzburg) verstärkt.

„Unser Ziel ist auch bei den Herren der Klassenerhalt, da sich die Gegner richtig verstärkt haben“, sagt Wilde. Wichtig sei, dass der Kader jetzt breiter aufgestellt ist. Im Vordergrund steht aber bei beiden Teams der Spaß. „Unsere Philosophie ist es, dass mit Freundschaft und Spaß auch die Leistung besser wird“, erklärt der Coach. „Der Zusammenhalt hier in Valley sucht in einer Einzelsportart wie Golf seinesgleichen, und der Teamgeist ist wirklich der Hammer.“

